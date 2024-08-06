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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» запустил сервис-лоукостер для вызова такси

«Яндекс» (MOEX: YDEX) запустил приложение «Везет» для вызова такси. Компания утверждает, что цены в нем при повышенном спросе будут на 20% ниже, чем в тарифе «Эконом» в «Яндекс Такси». Однако машину придется ждать дольше, пояснили в пресс-службе.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уточняется, что у двух сервисов разный подход к формированию цены: в «Везет» она поднимается не более чем на 50% от базового тарифа. На заказы в сервисе назначают только находящиеся поблизости машины. Выполнять заказы будут те же водители, что и в тарифе «Эконом».

В «Яндексе» заявили, что «Везет» подойдет для несрочных поездок, а выгоднее всего им будет воспользоваться в часы пик или непогоду. Новый сервис доступен во всех городах, где работает «Яндекс Такси».

По данным «Чек Индекса», с 1 января по 20 июня средний чек на такси в России был на уровне 571 руб., что на 7% выше аналогичного периода 2023 года. Спрос в стране за год увеличился на 5%. В частности, средний чек за этот период в Москве вырос на 5%, до 810 руб., а спрос на заказ такси — на 3%. Выросшие цены на такси привели к некоторому сокращению числа поездок, и граждане стали переходить на каршеринг.

Подробности — в материале «Ъ» «Такси поделилось пассажирами».

Лаура Кеффер

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