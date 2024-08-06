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Коммерсантъ FM
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В приморском Дальнереченске началась эвакуация населения после прорыва дамбы

Власти города Дальнереченск приступили к эвакуации жителей микрорайона Мясокомбинат из-за угрозы наводнения после прорыва дамбы.

Фото: Администрация Дальнереченска

Фото: Администрация Дальнереченска

«Начальник отдела ГОЧС администрации Дальнереченска Александр Гуль вместе со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан. Жителям микрорайона предлагают эвакуировать их в пункт временного размещения во второй школе»,— говорится в сообщении городских властей. Количество эвакуированных не уточняется.

Прокуратура Приморья сообщает, что в Дальнереченске на улице Солнечной подтоплены 8 частных жилых домов, под угрозой подтопления находятся еще более 40 домовладений. По данным «Ъ», уровень воды в подтопленных районах города составляет 40–50 см.

Напомним, в ночь на 6 августа в Дальнереченске в результате дождевого паводка произошел прорыв дамбы. По версии прокуроров, причина случившегося — ненадлежащее исполнение обязанностей «со стороны должностных лиц муниципального образования». Прокуратура направила в СКР материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, в Дальнереченске идет восстановление дамбы, «задействовано шесть самосвалов». Передвижными насосными станциями ведется откачка воды. «Продолжаем наращивать группировку, сейчас здесь работает около 40 спасателей и пожарных. Из Владивостока выдвинулись 15 сотрудников МЧС с плавсредствами, 2 передвижные насосные станции. Прибывают 2 экскаватора, погрузчик и самосвалы из агентства по гидротехническим сооружениям»,— цитируется в сообщении заместителя министра по делам ГОЧС Приморья Романа Голубева.

Алексей Чернышев, Владивосток

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