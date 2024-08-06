«Комета» возобновит перевозки между Сочи и Анапой до середины сентября
Пассажирские морские перевозки на скоростных судах «Комета», курсировавших между Сочи и Анапой, временно приостановили с 1 августа 2024 года. Возобновить перевозки планируют в третьей декаде августа — первой декаде сентября, рассказали «Ъ-Сочи» в компании «Комета Экспресс».
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
Согласно информации на сайте, причиной временной приостановки перевозок стали технические проблемы. Конкретные причины в ответ на запрос «Ъ-Сочи» в компании не уточнили.
Морское сообщение между Анапой и Сочи на судне «Комета» открыли 9 июня. Путь между городами занимал 5 часов 45 минут. Осуществляет перевозки компания «Морские скоростные пассажирские перевозки».
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram