«Комета» возобновит перевозки между Сочи и Анапой до середины сентября

Пассажирские морские перевозки на скоростных судах «Комета», курсировавших между Сочи и Анапой, временно приостановили с 1 августа 2024 года. Возобновить перевозки планируют в третьей декаде августа — первой декаде сентября, рассказали «Ъ-Сочи» в компании «Комета Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Согласно информации на сайте, причиной временной приостановки перевозок стали технические проблемы. Конкретные причины в ответ на запрос «Ъ-Сочи» в компании не уточнили.

Морское сообщение между Анапой и Сочи на судне «Комета» открыли 9 июня. Путь между городами занимал 5 часов 45 минут. Осуществляет перевозки компания «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram