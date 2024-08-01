Между Сочи и Анапой временно приостановили морские перевозки

Пассажирские перевозки на скоростных судах «Комета», курсирующих между Анапой и Сочи, с 1 августа 2024 года временно остановлены. Об этом сообщает официальный сайт «Комета экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

«Перевозки приостановлены по техническим причинам. Приносим извинения за неудобства»,— уточнили на сайте пассажирских перевозок.

«Ъ-Сочи» направил запрос, чтобы выяснить причины приостановки морских перевозок, но оперативно ответа в компании не предоставили. Сейчас сроки возобновления морского сообщения между этими городами Черноморского побережья не уточняются. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах компании для получения информации о возможных изменениях в расписании и возобновлении рейсов.

Морское сообщение между Анапой и Сочи на судне «Комета» открыли 9 июня. Поездки между этими городами занимали 5 часов 45 минут. Запуск морского сообщения анонсировали 7 июня. Перевозками занималась компания «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Мария Удовик

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