Белоусов поручил решить вопрос проживания контрактников с женами при реабилитации

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт, который позволит решить вопрос совместного проживания с женами военнослужащих по контракту на время медицинской реабилитации. Также в документе должен быть предусмотрен проезд супругов к месту реабилитации военных.

Ранее сегодня, 5 августа, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о ситуации в госпиталях, где проходят реабилитацию участники военной операции на Украине. Она отметила, что многие военные попросили разрешить их женам отдыхать вместе с ними в санаториях в период прохождения реабилитации.

«Мы сейчас вместе с Министерством обороны хотим подготовить предложения, вам внести их. Мне кажется, это правильно»,— сказала госпожа Матвиенко. Владимир Путин поддержал инициативу и назвал жен лучшими психологами для военнослужащих.

По информации Минобороны, с января по июль 2024 года контракты для участия в военной операции подписали 190 тыс. человек. В среднем, по данным оборонного ведомства, набор составляет около 1 тыс. человек в сутки. Общее число военных, проходящих службу по контракту, Минобороны в последний раз называло в декабре 2023 года — 640 тыс. человек.

Подробнее о поддержке семей военнослужащих — в материале «Ъ» «Неофициальных вдов приравняют к официальным».