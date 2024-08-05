Фонд Конрада Аденауэра признан нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией немецкий Фонд Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.). Организация работала в России с 1990 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francois Lenoir / Reuters Фото: Francois Lenoir / Reuters

«Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему»,— говорится в сообщении Telegram-канала Генпрокуратуры.

«Кроме того, объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции»,— отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Организация была основана в 1955 году и сейчас работает в 120 странах мира. Она проводит международные конференции, лекции, встречи с молодежью. Фонд заявляет своей целью развитие демократии, принципов правового государства и социальной рыночной экономики.

Организация, которая получила в России статус нежелательной, не имеет право распространять информационные материалы, создавать юридические лица и проводить денежные операции, а также должна прекратить работу своих подразделений. Распространение материалов нежелательной организации может повлечь уголовную ответственность.

О том, как теперь будут наказывать деятельность нежелательных организаций, читайте в материале «Ъ».