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Приговор поставили на крыло

Осуждены обвиняемые в хищении средств ПАО «Ил»

Двое из троих фигурантов уголовного дела о хищении средств ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») путем использования «мертвых душ» при проведении опытно-конструкторских работ по созданию элементов крыла самолета-топливозаправщика получили реальные сроки. Бывший заместитель гендиректора госкорпорации по проектированию — начальник ОКБ предприятия Андрей Новожилов приговорен к шести годам колонии, экс-директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслав Хван, чьи конструкторы якобы работали по совместительству в ПАО,— к пяти годам. А вот подчиненный последнего, Игорь Титов, отвечавший в МАИ за финансы, наказан условно.

Андрей Новожилов

Андрей Новожилов

Фото: ilyushin.org

Андрей Новожилов

Фото: ilyushin.org

На оглашение резолютивной части приговора по уголовному делу в отношении Андрея Новожилова, Вячеслава Хвана и Игоря Титова у судьи Савеловского суда столицы Дмитрия Зозули ушло ровно десять минут. Всех троих суд признал виновными в особо крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и в соучастии в последнем (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ). Андрею Новожилову и Вячеславу Хвану вместо запрошенных гособвинителем семи лет каждому назначено наказание в виде шести и пяти лет колонии общего режима соответственно. А вот Игорь Титов, для которого прокурор требовал те же семь лет, получил четыре с половиной года условно.

Адвокат бывшего топ-менеджера «Ила» Марина Ярощук назвала приговор необоснованным. «При озвученных в суде доказательствах он не имеет отношения к понятию "правосудие"»,— заявила она «Ъ».

Защитник Вячеслава Хвана Анзор Маржохов вынесенное судом решение назвал «произволом судебной системы». «В ситуации, когда вина не доказана, в силу сложившейся практики дают, как правило, условные сроки,— сказал он.— В нашей же ситуации мы видим реальное наказание, которое считаю не только незаконным, но и жестоким». Адвокаты Ярощук и Маржохов намерены обжаловать вынесенное судьей решение. Позиция защиты Игоря Титова пока неизвестна. Отметим, что никто из подсудимых своей вины в инкриминированных деяниях не признал.

Как развивалось дело о хищении средств «Ила»

Уголовное дело по факту махинаций в ПАО «Ил» столичный главк СКР возбудил в августе 2018 года по материалам проверок Генпрокуратуры и управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России. В ходе расследования было установлено, что в октябре 2012 года Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключили госконтракт на общую сумму 9,241 млрд руб., целью которого было создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а на его базе — самолета-заправщика. Все работы по транспортнику должны были завершиться 31 декабря 2016 года. В качестве соисполнителя для разработки конструкторской документации, проведения испытаний и доработок самолета ОАК привлекла ПАО «Ил», а тот, в свою очередь,— МАИ, где должны были провести проектировочные работы по разработке элементов крыла самолета. Однако следствие и суд пришли к выводу, что фигуранты дела фиктивно оформили ряд сотрудников института в госкорпорацию якобы для выполнения работ и регулярно с июля 2014 года по октябрь 2018 года выплачивали им «значительно завышенную зарплату» из фонда стимулирования труда.

По версии следствия, на работе в корпорации сотрудников института никто не видел, а зарплату за фиктивное участие в проекте они ежемесячно получали у КПП ПАО на Ленинградском проспекте.

Между тем работы по топливозаправщику, как говорится в деле, были выполнены силами самого «Ила». Правда, изначально обвиняемым вменили в вину причинение ущерба госкорпорации на сумму 18 млн руб., но после проведения трех экспертиз СКР пришлось сильно ее скорректировать: за четыре года ущерб составил всего 4,2 млн руб. Таким образом, следствие признало, что большую часть работ для ПАО «Ил» совместители из ЦПКТ МАИ все же выполнили.

Олег Рубникович

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