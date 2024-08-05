Начавшаяся на Земле в воскресенье магнитная буря завершилась

Магнитная буря, которая началась на Земле 4 августа, не достигла уровня G3 (сильная). Она полностью завершилась к сегодняшнему утру, следует из данных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно данным ИКИ, магнитная буря практически приблизилась к уровню G3 к вечеру 4 августа, но так и не достигла его, оставаясь умеренной. Основной пик бури был с 15:00 по 21:00 мск. В ближайшие дни новых магнитных бурь на Земле не предвидится.

В апреле до Земли впервые с 2003 года дошла магнитная буря максимального уровня (G5), вызванная серией вспышек на Солнце. По имеющимся данным, было три удара солнечной массы: первый произошел около 20:00 мск 10 мая и совпал с началом магнитной бури уровня G4, следующие два случились ночью 11 мая в 1:00 мск и 4:30 мск и совпали с уровнем бури G5.

Евгений Белоусов