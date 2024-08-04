На проведение «Школы молодых ученых Татарстана» выделен 1 млн рублей

На организацию и проведение образовательной программы «Школа молодых ученых Татарстана» выделен один миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Программа школы будет продолжаться три дня и будет включать семинары, нетворкинг, лекции, мастер-классы, практические занятия и культурную программу. В рамках проекта предусмотрены несколько этапов, начиная с заявочной кампании, где будет осуществляться сбор заявок от потенциальных участников, соответствующих критериям отбора.

Отбор участников будет включать оценку заявок и определение состава участников на основе их квалификации, опыта и научных достижений. Непосредственно проведение школы будет организовано с акцентом на образовательную программу, в которую войдут лекции, семинары, мастер-классы и практические занятия с привлечением специалистов в области науки и инноваций.

Участникам обеспечат проживание в гостинице, расположенной не более чем в 30 километрах от аэропорта Казани, а также предоставят транспорт и все необходимые билеты для удобства передвижения.

Финансирование проекта осуществляется за счет федерального бюджета в размере 809,9 млн рублей и бюджета республики в размере 190 млн рублей. Срок выполнения работ установлен до 30 октября 2024 года.

Мероприятие пройдет в рамках конкурса «Лучший молодой ученый Татарстана» и направлено на поддержку молодых исследователей в возрасте от 18 до 35 лет, включая студентов, аспирантов и кандидатов наук, представляющих вузы, научно-исследовательские институты и производственные предприятия республики.

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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