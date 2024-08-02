Чувашская Республика планирует поставлять зерно в Иран

Чувашская республика запустит экспорт зерна в Исламскую Республику Иран. О намеченных перспективах поставок во время интервью с «Ъ Волга-Урал» сообщил глава республики Олег Николаев.

«Договариваемся о поставках зерна, отрубей, муки. С Ираном мы договорились, что начнем соответствующую работу»,— отметил Олег Николаев.

Ранее АО «Чувашхлебопродукт» посетили иностранные делегации из Узбекистана, Казахстана и Ирана. Представители этих стран получили консультации по поводу условий экспорта продукции, нюансов заключения внешнеэкономических контрактов и ознакомились с документами, подтверждающими безопасность и качество товаров.

Полный текст интервью читайте в материале «Мы строим свою инфраструктуру для экспорта».

Влас Северин «Ъ-Казань»

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