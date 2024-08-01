Харабалинский парк адаптируют под инвалидов по требованию астраханского суда

Астраханская прокуратура обвинила администрацию Харабалинского района в бездействии, которое выразилось в непринятии мер по обустройству парка «Комсомольский» на ул. Ленина в г. Харабали. В связи с этим надзорное ведомство подало иск в Харабалинский районный суд, сообщила пресс-служба суда.

Из релиза следует, что парк не адаптирован под людей с ограниченными возможностями здоровья. Там отсутствуют съезды с тротуаров, тактильные указатели со шрифтом Брайля , которые бы предупреждали людей с проблемами зрения о приближающихся препятствиях, например, об окончании тротуара.

По итогу суд постановил, что администрация Харабалинского района обязана принять меры по обустройству парка «Комсомольский». На исполнения требования дается шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Нина Шевченко

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