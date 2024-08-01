Сочинское ООО «Армель Групп» признано банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом сочинское ООО «Армель Групп». В отношении компании введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Ксения Бринько, говорится в карточке дела в реестре банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения назначено на 11 ноября 2024 года. Требования кредиторов принимаются в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего сообщения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Армель Групп» зарегистрировано в Сочи в 2020 году. Руководитель — Надежда Карпова, бенефициар — Мария Карпова (является также руководителем ООО «Платон» в Сочи). Основной вид деятельности компании — оптовая неспециализированная торговля. В 2023 году доходы компании превысили 8,8 млн руб., чистая прибыль составила 160 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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