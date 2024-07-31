Имущественный комплекс ГМЗ приобрел Челябинский меткомбинат

По итогам шестых торгов по продаже имущественного комплекса ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) в Кузбассе победителем стало ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, группа «Мечел»). Торги первоначально объявлялись с 30 октября прошлого года в форме публичного предложения с начальной ценой продажи в 1,84 млрд руб. снижением до цены отсечения в 551,4 млн. руб. Как сказано в карточке торгов, ЧМК был признан победителем 29 июля с ценой предложения 555,42 млн руб.

В состав имущественного комплекса ГМЗ включено недвижимое и движимое имущество завода, часть которого находится в залоге у Tomellis Trading Ltd и у шахтинских ООО «Ростовский электрометаллургический завод» и ООО «Ломпром Ростов». По условиям торгов покупатель обязан сохранить не менее 50% работников завода в течение последующих трех лет.

ГМЗ был основан в 1816 году, специализируется на производстве сортового проката и помольных шаров, признан банкротом в ноябре 2016 года, попытки продать его имущественный комплекс начались в июле 2021 года со стартовой ценой 3,72 млрд руб. При этом трижды это были продажи на открытом конкурсе для градообразующего предприятия, а затем — в форме публичного предложения. При этом в последнем случае из-за судебных споров торги приостанавливались дважды в ноябре 2023 года, феврале и в марте текущего года.

Игорь Лавренков, Кемерово