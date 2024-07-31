Подрядчик станции «Спортивная» обжалует решение о расторжении контракта

Подрядчик станции метро «Спортивная» в Новосибирске ООО «Спецтранстрой» намерен обжаловать в суде решение о расторжении контракта. «Не согласны и вынуждены обратиться в суд для защиты своих прав. Соответствующее обращение направлено сегодня мэру Новосибирска», - сообщили в пресс-службе «Спецтранстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О расторжении контракта с застройщиком стало известно в начале этой недели. Как сообщили тогда «Ъ-Сибирь» в мэрии Новосибирска, «Заключение контракта с новой организацией планируется после получения положительной оценки достоверности сметной стоимости от ФАУ "Главгосэкспертиза"». При этом новый срок сдачи объекта, уточнили в горадминистрации, будет установлен по завершении всех этих мероприятий.

В начале июля срок сдачи станции «Спортивная» был продлен до 25 декабря 2024 года. Изначально он был намечен на 2022 год, строительство станции ведется с 2019 года. В декабре прошлого года глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что станция метро «Спортивная» может быть введена в эксплуатацию до весны 2024 года. Тогда же губернатор отметил, что замечаний по качеству работ нет.

«С конца 2021 года «Спецтрансстрой» неоднократно обращалось к заказчику с просьбой о корректировке проекта, а с января 2022 года рекомендовали заказчику внести изменения в проектную документацию в связи с наличием коллизий в проекте и с внесенными изменениями в законодательство РФ», - прокомментировали свое решение об обращении в суд в компании.

Также, говорится в сообщении фирмы, «заказчик только в конце 2022 года начал заниматься повторной экспертизой проекта и получил положительное заключение Главгосэкспертизы по основным разделам технической части только в апреле 2024 года». Кроме того, уточнили в «Спецтрансстрой», в настоящее время департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и МУП «МетроМир» не получили заключения Главгосэкспертизы по достоверности сметной стоимости.

По данным подрядчика, компания выполнила работы более чем на 900 млн. руб. Однако заказчик в лице департамента не может принять и оплатить работы из-за отсутствия повторного положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости.

«В связи с тем, что заказчик не производит своевременную приемку выполненных работ и их оплату, компания не смогла своевременно оплатить налоги и произвести расчет с поставщиками материалов, оборудования и субподрядчиками и, как следствие, были заблокированы счета», - пояснили в компании.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте .

Александра Стрелкова