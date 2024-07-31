ЛДПР просит изменить устав Красноярска для утверждения вице-мэров горсоветом

Фракция ЛДПР в красноярском горсовете обратилась к спикеру муниципального парламента Наталии Фирюлиной с просьбой внести поправки в устав города. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил руководитель фракции Семен Сендерский.

Предложенные поправки должны предоставить горсовету право выбирать и согласовывать кандидатуры заместителей главы Красноярска. По словам авторов документа, такое право муниципалитетам предоставляет новый федеральный закон.

«Просим вас поручить аппарату красноярского городского совета проработать данную инициативу и вынести ее на рассмотрение постоянной комиссии по местному самоуправлению и сессию городского совета»,— говорится в обращении, направленном 31 июля. Ранее господин Сендерский в своем Telegram-канале заявлял о том, скорейшее внесение поправок в устав вызвана кадровой «плачевной ситуацией» в мэрии Красноярска.

2 августа вступят в силу изменения в ст. 37 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые позволят муниципальным депутатам утверждать заместителей глав администраций.

По данным сайта горсовета, ближайшая сессия запланирована на 17 сентября.

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Валерий Лавский