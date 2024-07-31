Концессионер подготовил проект первого этапа томского кампуса

ООО «Томский студенческий кампус», являющееся концессионером строительства томского межвузовского кампуса, представило результаты инженерных изысканий и проектную документацию по первому этапу строительства. Об этом сообщил Telegram-канал департамента градостроительного развития областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tomsk.gov.ru Фото: tomsk.gov.ru

«Согласно дорожной карте проекта, в первый этап строительства будущего кампуса войдет пять секций комплекса общежитий площадью более 18 тысяч кв. м вместимостью примерно на 740 проживающих»,— отметили в департаменте.

По его данным, помимо самого департамента, документы рассмотрит консорциум томских вузов и научных организаций. Затем они будут направлены в Главгосэкспертизу.

Как писал «Ъ-Сибирь», концессионное соглашение о создании межвузовского кампуса в Томске между правительством региона и московским ООО «Томский студенческий кампус» (совместное предприятие ГК «Гранит» и «Газпромбанка») было заключено 25 сентября 2023 года на 24,5 года. Студенческий городок будет построен на площади 55 га на ул. Тургенева. Договор об аренде участка был заключен в декабре прошлого года.

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Валерий Лавский