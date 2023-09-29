На студентов сделали ставку

Законодательная дума Томской области утвердила концессионное соглашение о создании на окраине Томска межвузовского кампуса. Проект стоимостью 41,66 млрд руб. (в ценах на начало 2023 года) предполагает строительство до конца 2027 года объектов общей площадью более 190 тыс. кв. м. Концессию на 24 года власти региона подписали с ООО «Томский студенческий кампус» (ТСС). Депутаты высказали опасения в связи с отсутствием готовых решений проблем транспортной доступности кампуса и нагрузки на региональный бюджет, которая может привести к недофинансированию других отраслей. Аналитики видят риски проекта в низкой заполняемости кампуса — его площади планируется сдавать в аренду студентам и коммерческим организациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект строительства кампуса может привести к нагрузке на региональный бюджет и недофинансированию других отраслей, опасаются томские депутаты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Проект строительства кампуса может привести к нагрузке на региональный бюджет и недофинансированию других отраслей, опасаются томские депутаты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На сессии 28 сентября законодательная дума Томской области рассмотрела законопроект «Об утверждении заключения концессионного соглашения о создании современного межвузовского кампуса в Томске». Само соглашение на 24,5 года администрация региона заключила 25 сентября 2023 года с московским ООО «ТСС» (совместное предприятие ГК «Гранит» и «Газпромбанка»).

Концессионное соглашение предусматривает возведение в рамках нацпроекта «Наука и университеты» кампуса на участке в 55 га на восточной окраине областного центра вблизи ОЭЗ «Томск» и Академгородка. Его основными объектами станут общежития уровня трехзвездочной гостиницы на 6 тыс. человек общей площадью 162,7 тыс. кв. м, физкультурно-оздоровительный комплекс на 13,3 тыс. кв. м и многофункциональный учебный центр на 16 тыс. кв. м. Они должны быть введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

«Больше нас только „Сириус“»,— охарактеризовал томский кампус вице-губернатор Андрей Антонов в сравнении с 16 аналогичными российскими объектами, строящимися по концессионным соглашениям. Стоимость проекта, указанная в соглашении — 41,66 млрд руб. в уровне цен на 1 января 2023 года. В ценах 2027 года она достигнет 52,1 млрд руб. Эту сумму должны составить средства концессионера (7,65 млрд руб.), заемные средства (25,5 млрд руб.), федеральный грант (18 млрд руб.) и софинансирование из областного бюджета (0,95 млрд руб.). Кроме того, предполагаются дополнительные расходы регионального бюджета в 0,72 млрд руб. — в первую очередь на подключение объектов к сетям. Кредитором выступит «Газпромбанк» со ставкой, не превышающей ключевую ставку Банка России плюс 3% годовых.

«Основным параметром финансово-экономической модели является та выручка, которую генерирует кампус. В целом она составляет 77,03 млрд руб. без НДС (чистая прибыль — 6,36 млрд руб.— „Ъ“)»,— пояснил господин Антонов депутатам. По его данным, она будет обеспечена за счет платы студентов и преподавателей за проживание, а также арендной платы предприятий за площади в кампусе. Стоимость проживания заложена в размере 7,5 тыс. руб. в месяц за койко-место при рыночной стоимости 21 тыс. руб. Аренда коммерческих помещений установлена в 555 руб. за 1 кв. м в месяц.

«Предельная плата концедента составит не более 80% от плановых расходов концессионера и составит на весь срок реализации проекта 67,16 млрд руб. (в среднем 3,4 млрд руб. с 2028 по 2047 год)»,— отметил также Андрей Антонов. Объем затрат областного бюджета на создание кампуса планируется снизить с помощью ряда мер. В их числе — возможное увеличение доли федерального гранта до 60% от стоимости проекта.

Власти региона рассчитывают, что создание кампуса приведет к масштабному притоку инвестиций в сопутствующую инфраструктуру. Среди них были названы возведение 3,5 млн кв. м жилья и строительство до 2030 года 20-километрового Юго-восточного автомобильного обхода Томска за 20 млрд руб. Ожидается, что прирост валового регионального продукта благодаря кампусу к 2047 году составит 1,269 трлн руб., а доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП достигнет 35,4% (прогноз на 2023 год — 22,2%). Налоговые поступления в консолидированный бюджет оцениваются в 55,93 млрд руб., что позволит окупить проценты (26 млрд руб.) и часть основного долга концедента.

В ходе обсуждения депутаты не сомневались в целесообразности реализации проекта, но сделали ряд замечаний к материалам презентации. «Фельдшерско-акушерский пункт — это мало для этого района. Там очень маломощная поликлиника Академгородка»,— заметил Олег Правдин («Единая Россия»). «Не совсем понятно, как без транспортной доступности? Мы сдадим дополнительные объекты, и все дружно стоим в пробке»,— сказал Павел Юденко (КПРФ). Паруйр Яврумян («Единая Россия») высказал опасение, что финансирование строительства кампуса может привести к тому, что бюджет не сможет увеличить вложения в социальную сферу села. Галина Немцева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») также отметила высокую финансовую нагрузку на областную казну.

Представители исполнительной власти постарались эти опасения развеять. По словам Андрея Антонова, к концу 2023 года областные власти разработают первое решение по изменению дорожной инфраструктуры в Томске. В свою очередь, губернатор Владимир Мазур пообещал, что программа поддержки социальной сферы села будет действовать «параллельно кампусу».

В итоге дума одобрила концессионное соглашение, согласившись, что «всех рисков предусмотреть нельзя». Законопроект был принят в двух чтениях при двух воздержавшихся.

«Такие проекты имеют всегда длинный срок окупаемости, очень многое будет зависеть от бизнес-модели кампуса и набора функций, который он может предложить арендаторам. Риски проекта — это низкая заполняемость кампуса (так как проживание будет платным) как жильцами, так и сферой сопутствующих услуг»,— считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

По словам руководителя направления проектов в социальной сфере практики по инфраструктуре и ГЧП адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Лусине Арутюнян, в России с 2022 года заключено более десятка концессионных соглашений в отношении кампусов. В ближайшие годы они должны появиться, например, в Самарской, Нижегородской, Челябинской, Тюменской, Новгородской областях.

Валерий Лавский, Лолита Белова