В Тюменской области простились в бойцом СВО Анатолием Жуковым

В Тюменской области с воинскими почестями похоронили бойца Анатолия Жукова из села Тоболово. Как сообщили в соцсетях администрации Ишимского района, он погиб при исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Жуков

Фото: администрация Ишимского района Тюменской области Анатолий Жуков

Фото: администрация Ишимского района Тюменской области

«Анатолий Леонидович погиб, сражаясь за правое дело и защищая интересы нашей Родины, с честью и достоинством исполнив долг военнослужащего. Вечная память и низкий поклон защитникам Отечества»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО 51-летнего сержанта Сергея Стародумова из Нижнего Тагила. Он 22 года проработал в городском МВД, а на спецоперацию отправился добровольцем.

Анна Капустина

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