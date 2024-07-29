Часть морпорта Сочи продают на торгах за 19 млн рублей

Часть Северного мола порта Сочи площадью 3,3 тыс. кв. м ФГУП «Росморпорт» выставил на торги. Начальная стоимость — 19,2 млн руб. Сведения о проведении аукциона размещены на портале «ГИС Торги», обратил внимание «Ъ-Кубань».

В документах сказано, что объект находится в Центральном районе города, Сочинский морпорт. Покупателю предлагают приобрести причальную набережную для отстоя вспомогательных судов (обслуживающего флота) протяженностью 180 м. Договор рассчитан на срок от 15 до 49 лет. Шаг аукциона — 963,7 тыс. руб. (5%). Поступившие заявки рассмотрят 20 августа.

В мае 2024 года ФГУП «Росморпорт» повторно провел аукцион на право заключения договора аренды Сочинского морского порта на 49 лет с начальной стоимостью годовой аренды 25,7 млн руб. На участие в торгах не подали ни одной заявки, аукцион не состоялся.

Вячеслав Рыжков

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