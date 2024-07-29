В Свердловской области на продажу выставили реабилитационный центр за 33 млн

В городе Березовский (Свердловская область) на продажу выставили реабилитационный центр «Полянка» за 33,8 млн руб., информация об этом размещена на портале ГИС «Торги». В материалах говорится, что к продаже предлагается двухэтажное здание площадью 1074 кв. м, гараж и земельный участок, который можно использовать под медико-социальное учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Объект продают в рамках приватизации, постановление об этом подписал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. Начальная цена составляет 33,8 млн руб. Из них, согласно оценке, стоимость зданий и сооружений оценивается в 28,2 млн руб., стоимость земельного участка — 5,6 млн руб.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 августа, сам аукцион пройдет 16 августа. Как указано на сайте городской администрации, «Полянка» — это областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

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