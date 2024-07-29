Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тени настоящего

на Авиньонском фестивале

Во французском Авиньоне завершился ежегодный Festival d’Avignon. Приглашенными гостями фестиваля в этом году стали спектакли из Испании и стран Латинской Америки, а почетным гостем — единственный репертуарный театр Франции «Комеди Франсез». Из Авиньона — Эсфирь Штейнбок.

В спектакле «Гекуба, не Гекуба» актеры «Комеди Франсез» оказываются то персонажами древнегреческой трагедии, то героями сегодняшней социальной драмы

В спектакле «Гекуба, не Гекуба» актеры «Комеди Франсез» оказываются то персонажами древнегреческой трагедии, то героями сегодняшней социальной драмы

Фото: Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

В спектакле «Гекуба, не Гекуба» актеры «Комеди Франсез» оказываются то персонажами древнегреческой трагедии, то героями сегодняшней социальной драмы

Фото: Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Зарубежные гости фестиваля уже давно считают, что они в Авиньоне находятся в своем праве. Между тем в названии Авиньонского фестиваля не случайно отсутствует слово «международный». Все иностранные спектакли и все программы международного сотрудничества на Festival d’Аvignon до сих пор остаются проявлением доброй воли директоров. Для большей же части французской аудитории и театральных деятелей Франции Авиньонский фестиваль остается прежде всего местом, где в значительной степени создается контент следующего сезона. Во Франции, где нет системы репертуарных театров, спектакли создаются сложением бюджетов многих театров, как парижских, так и региональных, по сценам которых новые постановки потом «кружат» весь следующий сезон. И Авиньон служит своего рода «инкубатором», где показывают премьеры многих из этих спектаклей, местом, где намечаются контуры успеха (или провала) следующего театрального года.

Единственный репертуарный театр Франции, «Комеди Франсез», долгие годы с Авиньонским фестивалем никак не сотрудничал и даже находился в весьма прохладных отношениях. Но несколько лет назад лед растаял — и успешные авиньонские премьеры спектаклей фламандского мастера Иво ван Хове, приглашенного в главный театр Франции, обозначили новый союз. Теперь его существенно укрепил нынешний директор Авиньонского фестиваля, португальский режиссер Тьяго Родригес: впервые приглашенный поработать в «Комеди Франсез», премьеру своей постановки «Гекуба, не Гекуба» Родригес предложил показать в рамках Festival d’Avignon, и не где-нибудь, а на одной из самых знаменитых площадок — в карьере Бульбон. Таким образом, спектакль, который будет играться в пышном Зале Ришелье в центре Парижа, родился вдали от обычных театральных залов, на свежем воздухе, перед высоким обрывом песчаного карьера.

Тьяго Родригес неразлучен с актуальной повесткой — и как директор фестиваля, и как постановщик. Канонические тексты для него интересны только в том случае, если они могут быть срифмованы с проблемами современных героев. В новом спектакле трагедия Еврипида «сращена» с сегодняшней историей про актрису, которая репетирует роль Гекубы. Родригес использует прием «театр в театре»: вдову троянского царя, потерявшую на войне свою семью и ставшую символом страданий и отчаяния, играет актриса, которая испытывает мучительную драму — ее сын, больной аутизмом, становится объектом насилия в медицинском учреждении, куда он помещен. Актриса репетирует Гекубу и одновременно борется за торжество правосудия. Таким образом, актеры старейшей французской труппы в спектакле Тьяго Родригеса (он же написал пьесу про «пересекающихся» Гекуб) оказываются то персонажами древнегреческой трагедии, то героями сегодняшней социальной драмы.

Для «Комеди Франсез», театра, по-прежнему не слишком часто обращающегося к современным текстам, подобная эстетика оказывается вызовом. Актеры слишком часто «прячутся» за свои привычные ширмы, то есть за красивую, благородную декламацию текста, отчего спектакль теряет нерв и становится статичным: не высокая трагедия обретает сегодняшнее звучание, а актуальный текст окрашивается тонами академизма. Наверное, поэтому на фоне «Гекубы, не Гекубы» особенно выиграл моноспектакль каталонского актера Жоана Каррераса по пьесе и в постановке уругвайского режиссера и драматурга Габриэля Кальдерона, в котором использован примерно тот же принцип, что и в спектакле «Комеди Франсез»,— это моноспектакль про современного актера, который в наши дни репетирует роль Ричарда III в новой постановке шекспировской трагедии. Репетирует — и неожиданно чувствует, как из театральной, и не только театральной, реальности в нем постепенно прорастает что-то родственное зловещему герою.

Конечно, спектакль «История простака (кое-что о Ричарде)» тоже отбрасывает отчетливую тень современной повести: он в том числе и о том, насколько в сегодняшней практике театра уместны привычные отношения подчинения одних другим и сколько в них подавленной гордости, тщеславия и прочих чувств, которые — в других обстоятельствах — сделали злодея из средневекового короля-горбуна. Автор считает, что благонравие труппы не менее, а может быть и более, важно, чем творческий результат. Впрочем, Жоан Каррерас столь артистичен и заразителен, что наблюдать за тем, как он входит в роль, как преображается, примеряя на себя слова, ситуации и реквизит шекспировской пьесы, приносит театральное удовольствие высшей пробы, неподвластное требованиям момента. Внутри любой строгой повестки можно найти дистанции, на которых ею можно пренебречь.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...