В Ярославской области планируют запустить проект по раздельному сбору мусора

До конца года в Ярославской области хотят запустить пилотный проект по раздельному сбору мусора. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Планируется, что в качестве «эксперимента» в регионе, в том числе в Ярославле, поставят 12 площадок для сбора мусора разных фракций. Вывозить мусор будут предприятия, занимающиеся сортировкой. Места для размещения выберут инициаторы проекта — ярославские общественницы Лариса Миронова и Алла Михайловская. Госпожа Миронова организовала раздельный сбор в Ивняках, а у госпожи Михайловской есть производство по переработке пластика.

«Планируем запустить пилот до конца года. Посмотрим востребованность, обкатаем механику. Очень надеюсь, что наш общественный проект увеличит количество людей, которые собирают мусор раздельно, потому что заботятся о будущем нашего региона»,— резюмировал господин Хохряков.

Ранее господин Хохряков заявлял о намерениях проработать вариант закупки парковых лавочек из переработанных отходов, потому что они долговечней металлических.

Алла Чижова