Дни рождения
Сегодня исполняется 44 года министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову
Антон Котяков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации Инна Святенко:
— Уважаемый Антон Олегович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Благодаря Вашему профессионализму, ответственности и личному участию в решении вопросов граждан Министерство труда и социальной защиты России — это не просто ведомство, а большая искренняя команда и надежная опора для миллионов людей. Спасибо за Вашу отзывчивость, совместную работу по совершенствованию законодательства и механизмов поддержки, заботы о каждом нуждающемся. Крепкого Вам здоровья, благополучия и успехов в решении всех задач.