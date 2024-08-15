Сегодня исполняется 44 года министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации Инна Святенко:

— Уважаемый Антон Олегович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Благодаря Вашему профессионализму, ответственности и личному участию в решении вопросов граждан Министерство труда и социальной защиты России — это не просто ведомство, а большая искренняя команда и надежная опора для миллионов людей. Спасибо за Вашу отзывчивость, совместную работу по совершенствованию законодательства и механизмов поддержки, заботы о каждом нуждающемся. Крепкого Вам здоровья, благополучия и успехов в решении всех задач.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»