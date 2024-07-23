БашЛПК закрыли лот

Конкурсные управляющие предприятий холдинга БашЛПК смогли продать имущественный комплекс на Рижской улице в Уфе. Договор купли-продажи подписан с уфимским ООО «Кайрос», которое аффилировано с предпринимателем Рустемом Абдулмановым. Компания предложила выкупить лот начальной стоимостью 922 млн руб. за 550 млн руб. Рустем Абдулманов не раскрывает планы по использованию приобретенного имущества. Эксперты полагают, что покупка была совершена по выгодной цене, но не исключают, что в процессе оформления прав могут возникнуть проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конкурсные управляющие трех компаний, входивших в холдинг БашЛПК, по итогам торгов заключили с уфимским ООО «Кайрос» (по данным «СПАРК-Интерфакс», компания аффилирована с бизнесменом Рустемом Абдулмановым) договор купли-продажи имущественного комплекса фанерного комбината, расположенного на Рижской улице в Уфе. Победитель торгов предложил за актив 550 млн руб. Начальная стоимость лота составляла 922 млн руб.

Ранее имущественный комплекс принадлежал ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», ООО «Башкирская лесопромышленная компания» и ООО «Уфимский фанерный комбинат». В состав лота вошли более 1,7 тыс. наименований: производственное, технологическое и коммунальное оборудование, оргтехника и материалы, здания и строения, транспортные средства, а также 26 земельных участков общей площадью более 28,5 га. Часть имущества находится в залоге у ООО «Геогрупп центр», «Уральский лес» и банка ВТБ.

Впервые активы были выставлены на торги в начале года по начальной цене 1 млрд руб. Тогда торги не состоялись из-за отсутствия претендентов. В марте были объявлены повторные торги посредством публичного предложения. Итоги были подведены 22 июля.

Конкурентом «Кайроса», как следует из документов на Федресурсе, было казанское ООО «Вишневый пай», предложившее за активы 544,6 млн руб. «Вишневый пай», по данным «СПАРК-Интерфакс», связано с татарстанским застройщиком «Унистрой».

БашЛПК был одним из крупнейших лесопереработчиков Башкирии. В состав группы входили предприятия лесозаготовки и переработки. Процедура банкротства компаний холдинга была инициирована в 2018 году в том числе банком ВТБ и Сбербанком, кредитовавшими предприятия группы в 2016–2017 годах под залог недвижимости и оборудования. Общая кредиторская задолженность группы составляла около 3 млрд руб. В мае 2020 года сообщалось, что инвестором группы станет компания «Уральский лес» московского бизнесмена Вадима Согияйнена.

ООО «Кайрос» зарегистрировано в Уфе в декабре 2021 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Принадлежит Халиле Абдулмановой. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственной недвижимостью. В 2023 году общество получило нулевой доход, убыток составил 28 тыс. руб.

Рустем Абдулманов, который также владеет уфимским пространством «Арт-квадрат», вчера отказался раскрыть «Ъ-Уфа» планы по использованию приобретенного имущества. «Это я сам решу попозже»,— заявил предприниматель.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что решение о приобретении активов могло быть принято из-за значительной скидки, которая составила 40%. «В перспективе активы могут быть использованы для диверсификации собственных бизнес-процессов — господин Абдулманов известен своей инвестактивностью в различные отрасли, поэтому, вероятно, данный актив мог представлять какой-либо интерес. В целом, если состояние имущества не требует значительных вложений, оно может быть также и перепродано по более выгодной цене профильному инвестору»,— полагает эксперт.

При этом госпожа Владимирова отмечает сложности в части залогового статуса приобретенного имущества: как правило, покупка такого актива должна быть хорошо продумана, в противном случае можно столкнуться со сложностями и рисками. «Так, например, предыдущие кредиторы могут попытаться оспорить продажу имущества по сниженной цене, особенно если считают, что могли бы получить больше при иных условиях. Имущество может быть обременено долговыми обязательствами, которые новый собственник может быть обязан погасить. Могут также возникнуть проблемы с юридическим оформлением прав собственности на приобретенные активы, особенно если в процессе банкротства были нарушения процедур. Таким образом, эффективность этой сделки объективно пока неоднозначна, но если новый собственник уверен в отсутствии рисков, связанных с залоговым статусом имущества, то в целом сделка для него выглядит выгодной»,— резюмирует она.

Наталья Балыкова