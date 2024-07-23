Имущество УФПК продано за 550 млн рублей

ООО «Кайрос» приобрела за 550 млн руб. имущественный комплекс Уфимского фанерного комбината на Рижской улице в Уфе, следует из документов на Федресурсе. Торги проходили в формате публичного предложения. Начальная стоимость лота составила 922,29 млн руб. Предыдущие торги, назначенные на 1 марта, начальной стоимостью чуть более 1 млрд руб., не состоялись из-за отсутствия заявок.

Владельцы реализованных активов — ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», ООО «Башкирская лесопромышленная компания» и ООО «Уфимский фанерный комбинат». В 2019 году компании были признаны банкротами. Всего на продажу выставлялось около 1,7 тыс. наименований имущества — автомобили, производственное оборудование, здания и сооружения, земельные участки и так далее.

ООО «Кайрос», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2021 года в Уфе. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владельцем является Халила Абдулманова.

БашЛПК был одним из крупнейших лесопереработчиков Башкирии. В состав группы входили предприятия лесозаготовки и переработки, в том числе выпуска ДВП, ДСП, лесохимической продукции, евровагонки и другой продукции. Холдинг, который ранее контролировал саратовский предприниматель Камиль Аблязов, объединял Башкирскую лесопромышленную компанию, лесозаготовительную компанию «Башлеспром», Уфимский фанерный комбинат, Уфимский фанерно-плитный комбинат, компанию «Башхольц» и Амзинский лесокомбинат. Процедура банкротства компаний холдинга была начата в 2018 году. Общая кредиторская задолженность группы составляла около 3 млрд руб.

Майя Иванова

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