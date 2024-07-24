Братство колец

В пятницу, 26 июля, в Париже открываются XXXIII Олимпийские игры. Во время подготовки к событию французские власти поделили город на специальные зоны, вычистили Сену (в которой впервые за 100 лет можно будет купаться) и украсили олимпийской символикой столицу страны. Сборные разных стран тоже подготовились к Играм, причем не только с точки зрения спорта — разбираем самые стильные формы разных стран, которые можно будет увидеть в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская форма сборной Монголии от Michele & Amazonka

Фото: MICHELEAMAZONKA Олимпийская форма сборной Монголии от Michele & Amazonka

Фото: MICHELEAMAZONKA

Монголия

Сборная, которая покорила интернет еще до начала Олимпийских игр. Похвалы униформе монгольской сборной можно было встретить на страницах профильных изданий, в модных блогах и в соцсетях инфлюенсеров и стилистов. Создание формы взял на себя бренд Michel & Amazonka, созданный сестрами Мишель и Амазонкой Чойгаала. Дизайнеры соединили национальные мотивы, добавив к ним геометрические силуэты: жилеты с запахом и широкие рукава, прямые юбки и широкие брюки. Белый и кремовый цвета стали фоновыми, каждая модель при этом дополнена цветами флага Монголии — синим, красным и желтым. Верхняя одежда расшита золотыми и серебряными нитями, отражающими национальные мотивы. Для создания каждого элемента униформы использовались натуральные шерсть и кашемир, произведенные в Монголии.

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США

Форму американской олимпийской сборной уже девятый раз подряд делает Ralph Lauren. Бренд нашел идеальный баланс между спортом и стилем американа и продолжает его придерживаться. Лацканы темно-синих блейзеров украшены полосками в цветах национального флага — белого, красного и синего. Помимо этого, блейзеры украшены нашивками с олимпийскими кольцами и логотипом бренда — дань преппи-культуре, с которой Ralph Lauren ассоциируется уже не один десяток лет. Для промокампании модели фотографировались в сочетании пиджак-джинсы, которое в свое время сделал популярным сам Ральф Лорен, фактически эта комбинация стала его визитной карточкой.

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Китайский Тайбэй (Тайвань)

Официальное название олимпийской сборной Тайваня — Китайский Тайбэй. Как и для Олимпиады-2020 в Токио, в этом году униформу сборной создал основатель уличного бренда JUST IN XX Джастин Чоу. Взяв за основу синий цвет и его оттенки, дизайнер представил свою вариацию классического костюма — прямые узкие брюки и двубортный пиджак на четырех пуговицах. Лацканы и нагрудные карманы пиджаков украшают цветки сливы — одного из символов Тайваня, который должен принести спортсменам удачу. Ремни и обувь выполнены из материалов, основой для которых стала банановая кожура — традиционное для тайваньских ремесленников сырье.

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Великобритания

За униформу британской сборной третий раз подряд отвечает марка Ben Sherman. Классический бомбер белого цвета с синими рукавами украшен цветочным принтом: роза, чертополох, нарцисс и клевер — национальные цветы каждой из частей, входящих в состав Великобритании. Таким образом дизайнеры обращают внимание на единство народов Соединенного Королевства. Под бомберами спортсмены будут носить классические белые поло, украшенные красно-синим принтом, а пояс оксфордских брюк украшен британским флагом. Плотно ассоциирующийся с английским стилем, бренд Ben Sherman в очередной раз продемонстрировал уместный баланс между национальной гордостью и стилем.

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Гаити

Униформу для сборной Гаити создала гаитяно-итальянский дизайнер Стелла Джин. Брюки и юбки украшены разноцветным принтом художника Филиппа Додара — цвета вдохновлены одной из его картин. Низ униформы выполнен из легкой смеси хлопка и льна. Для мужчин дизайнер создала пиджаки, напоминающие рубашки гуаябера, особенно популярные на Гаити и в других карибских странах. Женщины же выйдут на церемонию открытия в затянутых поясом топах, выполненных из шамбре,— таким образом дизайнер отдает дань традиционному для острова производству одежды из хлопка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская форма сборной Гаити от Стеллы Джин

Фото: Социальные сети Стеллы Джин Олимпийская форма сборной Гаити от Стеллы Джин

Фото: Социальные сети Стеллы Джин

Илья Петрук