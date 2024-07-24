Братство колец
Самые стильные формы олимпийских сборных
В пятницу, 26 июля, в Париже открываются XXXIII Олимпийские игры. Во время подготовки к событию французские власти поделили город на специальные зоны, вычистили Сену (в которой впервые за 100 лет можно будет купаться) и украсили олимпийской символикой столицу страны. Сборные разных стран тоже подготовились к Играм, причем не только с точки зрения спорта — разбираем самые стильные формы разных стран, которые можно будет увидеть в Париже.
Олимпийская форма сборной Монголии от Michele & Amazonka
Фото: MICHELEAMAZONKA
Монголия
Сборная, которая покорила интернет еще до начала Олимпийских игр. Похвалы униформе монгольской сборной можно было встретить на страницах профильных изданий, в модных блогах и в соцсетях инфлюенсеров и стилистов. Создание формы взял на себя бренд Michel & Amazonka, созданный сестрами Мишель и Амазонкой Чойгаала. Дизайнеры соединили национальные мотивы, добавив к ним геометрические силуэты: жилеты с запахом и широкие рукава, прямые юбки и широкие брюки. Белый и кремовый цвета стали фоновыми, каждая модель при этом дополнена цветами флага Монголии — синим, красным и желтым. Верхняя одежда расшита золотыми и серебряными нитями, отражающими национальные мотивы. Для создания каждого элемента униформы использовались натуральные шерсть и кашемир, произведенные в Монголии.
США
Форму американской олимпийской сборной уже девятый раз подряд делает Ralph Lauren. Бренд нашел идеальный баланс между спортом и стилем американа и продолжает его придерживаться. Лацканы темно-синих блейзеров украшены полосками в цветах национального флага — белого, красного и синего. Помимо этого, блейзеры украшены нашивками с олимпийскими кольцами и логотипом бренда — дань преппи-культуре, с которой Ralph Lauren ассоциируется уже не один десяток лет. Для промокампании модели фотографировались в сочетании пиджак-джинсы, которое в свое время сделал популярным сам Ральф Лорен, фактически эта комбинация стала его визитной карточкой.
Китайский Тайбэй (Тайвань)
Официальное название олимпийской сборной Тайваня — Китайский Тайбэй. Как и для Олимпиады-2020 в Токио, в этом году униформу сборной создал основатель уличного бренда JUST IN XX Джастин Чоу. Взяв за основу синий цвет и его оттенки, дизайнер представил свою вариацию классического костюма — прямые узкие брюки и двубортный пиджак на четырех пуговицах. Лацканы и нагрудные карманы пиджаков украшают цветки сливы — одного из символов Тайваня, который должен принести спортсменам удачу. Ремни и обувь выполнены из материалов, основой для которых стала банановая кожура — традиционное для тайваньских ремесленников сырье.
Великобритания
За униформу британской сборной третий раз подряд отвечает марка Ben Sherman. Классический бомбер белого цвета с синими рукавами украшен цветочным принтом: роза, чертополох, нарцисс и клевер — национальные цветы каждой из частей, входящих в состав Великобритании. Таким образом дизайнеры обращают внимание на единство народов Соединенного Королевства. Под бомберами спортсмены будут носить классические белые поло, украшенные красно-синим принтом, а пояс оксфордских брюк украшен британским флагом. Плотно ассоциирующийся с английским стилем, бренд Ben Sherman в очередной раз продемонстрировал уместный баланс между национальной гордостью и стилем.
Гаити
Униформу для сборной Гаити создала гаитяно-итальянский дизайнер Стелла Джин. Брюки и юбки украшены разноцветным принтом художника Филиппа Додара — цвета вдохновлены одной из его картин. Низ униформы выполнен из легкой смеси хлопка и льна. Для мужчин дизайнер создала пиджаки, напоминающие рубашки гуаябера, особенно популярные на Гаити и в других карибских странах. Женщины же выйдут на церемонию открытия в затянутых поясом топах, выполненных из шамбре,— таким образом дизайнер отдает дань традиционному для острова производству одежды из хлопка.
Олимпийская форма сборной Гаити от Стеллы Джин
Фото: Социальные сети Стеллы Джин