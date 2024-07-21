Скандал с ЖК «Новое поколение» в Ульяновске дошел до Александра Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав жителей Ульяновска. Речь идет о ситуации с планируемым строительством в городе ЖК «Новое поколение». Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Глава СК РФ решил вмешаться в ситуацию после публикации в Интернете видеообращения о несогласии горожан планируемым строительством жилого комплекса. Они «опасаются, что возведение 27 новостроек в рекреационной зоне может привести к ухудшению экологической обстановки, а также гибели флоры и фауны близлежащего озера», говорится в сообщении СК РФ.

Также ввод ЖК в эксплуатацию, по мнению горожан, увеличит нагрузку на объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, авторы обращения утверждают, что участок планируемой застройки непригоден для возведения многоэтажных зданий, так как находится в зоне подтопления.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ульяновской области Сергею Михайлову разобраться в ситуации. Глава регионального ведомства доложит в центральный аппарат о предварительных и окончательных итогах проверки.

Георгий Портнов