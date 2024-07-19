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Коммерсантъ FM
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Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума с июня 2022 года

В мае 2024 года объем импортируемых странами Евросоюза российских железа и стали достиг максимальных с июня 2022 года значений. За месяц Россия поставила в Евросоюз этих металлов и изделий из них на €373,1, что на 29% больше, чем в апреле, и на 1,2% больше год к году, следует из расчетов «РИА Новости». Основную долю поставок обеспечили полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (€175 млн), а также ферросплавы (€81 млн).

Из данных европейской статистики, которую проанализировало агентство, следует, что главным покупателем российских металлов в мае была Италия — €120 млн (рост в 1,6 раза относительно апреля). Сильнее всего российские компании нарастили экспорт в Нидерланды — €78,5 млн (в 7,3 раза).

В результате по итогам мая Россия стала крупнейшим поставщиком железа и стали в страны ЕС. Вторую строчку в рейтинге поставок заняла Южная Корея, которая увеличила экспорт на 30%, до €366,4 млн. На третьем месте — Индия. Поставки из это страны в ЕС сократились вдвое — до €353,8 млн.

Одновременно увеличились и европейские закупки российского алюминия. По итогам мая они составили €97,8 млн (в 1,5 раза). «РИА Новости» отмечает, что это наибольший показатель с октября 2023 года. Значительнее всего импорт алюминия из России нарастили Германия — в 11 раз, до €16,2 млн, Италия — почти в четыре раза, до €18,7 млн, а также Швеция — в пять раз, до €7 млн.

Подробнее о поставках российских металлов — в материале «Ъ» «Китай замотался алюминиевой проволокой».

Милена Костерева

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