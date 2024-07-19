При взрыве в Тель-Авиве погиб один человек

В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек. По данным различных израильских СМИ, пострадало как минимум восемь человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что взрыв в городе был вызван «падением воздушной цели».

О взрыве в городе ЦАХАЛ сообщил в 4:47 (совпадает с мск). В 5:26 пресс-служба ведомства уточнила, что причина взрыва — «падение воздушной цели». Была ли она сбита, не уточняется. В сообщении ЦАХАЛа говорится, что сирены в городе не сработали.

По данным израильских СМИ, взрыв произошел рядом с посольством США, на пересечении улиц Бен-Иегуда и Шалом-Алейхема. Jerusalim Post отмечает, что погибший — 50-летний мужчина. Его тело было обнаружено сотрудниками экстренных служб недалеко от места взрыва. Еще десять человек были госпитализированы с легкими ранениями. The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщает о восьми пострадавших. Из них четыре человека ранены осколками, остальные получают психологическую помощь.

Вскоре после взрыва представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что позднее раскроет подробности «военной операции, нацеленной на Тель-Авив». В ЦАХАЛе сообщили, что ведется расследование атаки на город.