В Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами

В Якутии сработал аварийный радиомаяк на вертолете Robinson R44 II, на борту которого находятся три пассажира и пилот. Организованы поисково-спасательные работы, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, инцидент произошел около 0:40 по местному времени (вчера, 18 июля, в 18:40 по мск). Для проведения поисково-спасательных работ подготовлены воздушные суда региональной авиакомпании «Полярные авиалинии», говорится в пресс-релизе ведомства.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ведомстве подтвердили, что в назначенное время пилот вертолета не вышел на связь.

Лаура Кеффер