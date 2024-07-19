Инвесторы заходят в порт

УК «РВМ Капитал» Сергея Орлова, бывшего советника экс-президента ОАО РЖД Владимира Якунина, могла пополнить портфель транспортных активов. Фонд под управлением компании стал владельцем морского грузового терминала (МГТ) в порту Кавказ, занимающегося перевалкой зерна и масла. Актив отличает близость к востребованной рейдовой перевалке, но сложности могут быть из-за конкуренции с глубоководными терминалами, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ЗПИФ «РВМ Восток» УК «РВМ Капитал» Сергея Орлова, бывшего советника экс-президента ОАО РЖД Владимира Якунина, 16 июля стал владельцем ООО «Н1 Актив», которому принадлежит АО МГТ «Кавказ». Это следует из данных ЕГРЮЛ и отчетности ООО «Н1 Актив» за 2023 год. Прежде «Н1 Актив» через ООО «АГ-Трейдлогистик» владел Антон Григорьев, следует из ЕГРЮЛ. Связаться с ним “Ъ” не удалось. В компании «РВМ Капитал» оперативно “Ъ” не ответили.

МГТ «Кавказ» управляет терминалом в черноморском порту Кавказ, который занимается перевалкой зерновых и жидко-наливных пищевых грузов. Пропускная способность терминала — 1,45 млн тонн в год, в том числе 500 тыс. тонн наливных и 950 тыс. тонн сыпучих грузов, говорится в материалах Росморпорта. В последних доступных пояснениях к отчетности МГТ «Кавказ» за 2020 год сказано, что компания владеет емкостями для хранения зерна объемом 60 тыс. тонн, а также резервуарами для хранения масла объемом 20 тыс. тонн.

«РВМ Капитал» занимается прямыми инвестициями и доверительным управлением активами. В числе собственных проектов — ГК «Новый сухопутный зерновой коридор», занимающаяся развитием экспорта зерна в Китай и страны Центральной Азии. Кроме того, «РВМ Капитал» инвестирует в недвижимость.

26 миллионов тонн зерна экспортировано через порты Краснодарского края в январе—июне 2024 года, по данным Центра оценки качества зерна.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что «РВМ Капитал» уже приступил к управлению терминалом. По его словам, объект может загружать суда грузоподъемностью по 3–8 тыс. тонн. Судя по всему, терминал работает с неполной загрузкой. По данным собеседника “Ъ”, в сезоне 2023/24 года, который закончился 30 июня, через МГТ «Кавказ» было перевалено 250 тыс. тонн зерна, сезоном ранее — более 500 тыс. тонн.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что терминал МГТ «Кавказ» принципиально не отличается от терминалов, работающих на малой воде.

По его словам, такие объекты обслуживают суда до 7,5 тыс. тонн, которые затем идут на рейдовую перевалку в порту Кавказ. Как отмечает эксперт, близость к рейдовой перевалке — основное преимущество терминала. А ключевым недостатком он называет наличие неподалеку глубоководных терминалов, которые оттягивают часть спроса. В порту Тамань работает комплекс «Тамань», принадлежащий «Деметра-Холдингу» и экспортеру «Доставка морем», мощностью 5,5 млн тонн зерновых в год. А у ГК «Эфко» здесь действует терминал по перевалке наливных грузов, обрабатывающий 1,5 млн тонн растительных масел, патоки и шрота в год.

В сезоне 2024/25 года ожидается снижение экспорта зерна из РФ на фоне сложностей с урожаем. Так, «Совэкон» ожидает, что в новом сезоне РФ экспортирует 56 млн тонн зерна против 70 млн тонн в сезоне 2023/24 года, в том числе 46,1 млн тонн пшеницы против 52,2 млн тонн. В июле агентство оценивает экспорт пшеницы в 2,8 млн тонн против 4,5 млн тонн годом ранее и 3 млн тонн в среднем. Как отмечали в «Совэконе», на темпах экспорта может сказываться снижение маржи экспортеров: на неделе 8–12 июля пшеница из РФ предлагалась по $221 за тонну (FOB) против $232 за тонну годом ранее. Аналитики OleoScope оценивают экспорт растительных масел из РФ за первую половину 2024 года в 3,9 млн тонн, что на 16% выше, чем годом ранее.

Анатолий Костырев