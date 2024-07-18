Главой французского парламента вновь избрана Яэль Браун-Пиве

Председателем Национальной ассамблеи Франции снова стала 53-летняя Яэль Браун-Пиве, представительница блока Эмманюэля Макрона. Она занимала должность спикера с 28 июня 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

После роспуска парламента госпожа Браун-Пиве снова баллотировалась в Национальную ассамблею и, получив мандат от правительственной коалиции, выдвинула свою кандидатуру против кандидатов левого «Нового народного фронта» и крайне правого «Национального объединения». Набрав последовательно в трех турах сначала 124 голоса (3 место), затем 210 голосов (1 место), потом с результатом 220 голосов она окончательно опередила оставшихся соперников: коммуниста Андре Шассеня и Себастьена Шеню, представителя «Национального объединения» Марин Ле Пен.

О внутриполитической ситуации во Франции — «Ъ» «Правительство на пол-отставки».

Алексей Тарханов, Париж