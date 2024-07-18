Суд признал туалетную бумагу с изображением тысячи рублей оскорблением верующих

Преображенский районный суд Москвы запретил на территории России страницы четырех интернет-магазинов, на которых продавалась сувенирная туалетная бумага с изображением тысячерублевой купюры. Признать товар запрещенными потребовал прокурор. Претензии были основаны на том, что на банкноте образца 1997 года изображен памятник Ярославу Мудрому, отнесенному к числу святых Русской православной церковью.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора и решила, что туалетная бумага с таким рисунком оскорбляет чувства верующих. «В свободном демократическом обществе не может защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации распространение информационных материалов противоправного характера, способных оскорбить религиозные чувства верующих»,— говорится в решении суда.

Под запрет попали страницы на сайтах магазинов «Стартекс», «Филькина грамота», «Главчудо», а также «Сима-ленд». На сайтах последних двух магазинов страницы с туалетной бумагой уже недоступны.