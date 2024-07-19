Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МТС не въезжает в Silver City

Сотовый оператор отказался от аренды большого офиса

Потенциально крупная сделка по аренде МТС (MOEX: MTSS) 10 тыс. кв. м в бизнес-центре Silver City в центре Москвы сорвалась, утверждают источники “Ъ”. Сотовому оператору якобы не удалось договориться об условиях размещения своих сотрудников в новом месте с собственником объекта — O1 Properties. Эксперты предупреждают, что в столице сейчас серьезный дефицит свободных офисных площадей, поэтому найти альтернативу может быть сложно.

Фото: O1 Properties

Фото: O1 Properties

Сделка по аренде МТС 10 тыс. кв. м в бизнес-центре Silver City в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы сорвалась, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Это подтверждается данными с сайта владельца объекта — O1 Properties, где сказано, что в этом объекте доступно к аренде 10,1 тыс. кв. м, хотя две недели назад такое предложение отсутствовало. Стороны отказались от комментариев.

О готовящемся подписании крупного контракта между МТС и O1 Properties писала газета «Ведомости» в мае 2024 года. Ранее эксперты объясняли планы МТС арендовать площади в Silver City стремлением оператора, сотрудники которого сейчас работают в бизнес-центрах в разных районах Москвы, консолидировать коллектив в одном офисном здании.

Крупнейший акционер МТС — АФК «Система» (42,09%), еще 49,98% акций находится в свободном обращении. Выручка сотового оператора в 2023 году составила 605,9 млрд руб., чистая прибыль — 55,5 млрд руб.

O1 Properties владеет в Москве офисной недвижимостью общей площадью около 624 тыс. кв. м. Текущий владелец компании — кипрская Riverstretch Trading & Investments, конечным бенефициаром на рынке называют Павла Ващенко.

Два источника “Ъ” на рынке говорят, что структуры МТС и ее акционера АФК «Система» рассматривали возможность выкупить в перспективе бизнес-центр Silver City, но договориться не удалось, из-за чего оператор связи не заключил и договор аренды. В АФК «Система» заявили “Ъ”, что не покупают этот актив и сейчас не ведут таких переговоров. Еще один собеседник “Ъ”, близкий к одной из сторон, говорит, что речь могла идти о юридических ограничениях на покупку площадей в здании.

700 тысяч квадратных метров

составляет объем свободных офисных площадей в Москве, по подсчетам CORE.XP

Срыв сделки мог произойти по разным причинам, в том числе из-за изначально неверной оценки инвестиций в проект, несовпадения коммерческих ожиданий клиента и собственника, отмечает партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков. Руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко соглашается, что причиной срыва сделки могли стать дополнительные затраты для адаптации помещений под МТС. У компании есть определенные требования к отделке и конфигурации, которые требуют вложений даже для помещений с ремонтом, поясняет он. Источник “Ъ” говорит, что МТС по внутренним правилам не может инвестировать в арендованные объекты, а только в собственные площади.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что найти альтернативный вариант при текущем дефиците на рынке офисов может быть непросто. Доля свободных площадей на офисном рынке Москвы к июню 2024 года снизилась до 5,1% — это минимальное значение за последние 16 лет, подсчитали в CORE.XP. По их данным, объем доступных офисов для аренды с начала года сократился на 35%, до 700 тыс. кв. м, из которых около 73% — помещения в мелкую нарезку до 1 тыс. кв. м. Как уточняют консультанты, на свободные офисы площадью более 10 тыс. кв. м приходится всего 1% от общего числа доступных лотов.

Дарья Андрианова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...