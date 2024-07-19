МТС не въезжает в Silver City

Потенциально крупная сделка по аренде МТС (MOEX: MTSS) 10 тыс. кв. м в бизнес-центре Silver City в центре Москвы сорвалась, утверждают источники “Ъ”. Сотовому оператору якобы не удалось договориться об условиях размещения своих сотрудников в новом месте с собственником объекта — O1 Properties. Эксперты предупреждают, что в столице сейчас серьезный дефицит свободных офисных площадей, поэтому найти альтернативу может быть сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: O1 Properties Фото: O1 Properties

Сделка по аренде МТС 10 тыс. кв. м в бизнес-центре Silver City в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы сорвалась, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Это подтверждается данными с сайта владельца объекта — O1 Properties, где сказано, что в этом объекте доступно к аренде 10,1 тыс. кв. м, хотя две недели назад такое предложение отсутствовало. Стороны отказались от комментариев.

О готовящемся подписании крупного контракта между МТС и O1 Properties писала газета «Ведомости» в мае 2024 года. Ранее эксперты объясняли планы МТС арендовать площади в Silver City стремлением оператора, сотрудники которого сейчас работают в бизнес-центрах в разных районах Москвы, консолидировать коллектив в одном офисном здании.

Крупнейший акционер МТС — АФК «Система» (42,09%), еще 49,98% акций находится в свободном обращении. Выручка сотового оператора в 2023 году составила 605,9 млрд руб., чистая прибыль — 55,5 млрд руб.

O1 Properties владеет в Москве офисной недвижимостью общей площадью около 624 тыс. кв. м. Текущий владелец компании — кипрская Riverstretch Trading & Investments, конечным бенефициаром на рынке называют Павла Ващенко.

Два источника “Ъ” на рынке говорят, что структуры МТС и ее акционера АФК «Система» рассматривали возможность выкупить в перспективе бизнес-центр Silver City, но договориться не удалось, из-за чего оператор связи не заключил и договор аренды. В АФК «Система» заявили “Ъ”, что не покупают этот актив и сейчас не ведут таких переговоров. Еще один собеседник “Ъ”, близкий к одной из сторон, говорит, что речь могла идти о юридических ограничениях на покупку площадей в здании.

700 тысяч квадратных метров составляет объем свободных офисных площадей в Москве, по подсчетам CORE.XP

Срыв сделки мог произойти по разным причинам, в том числе из-за изначально неверной оценки инвестиций в проект, несовпадения коммерческих ожиданий клиента и собственника, отмечает партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков. Руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко соглашается, что причиной срыва сделки могли стать дополнительные затраты для адаптации помещений под МТС. У компании есть определенные требования к отделке и конфигурации, которые требуют вложений даже для помещений с ремонтом, поясняет он. Источник “Ъ” говорит, что МТС по внутренним правилам не может инвестировать в арендованные объекты, а только в собственные площади.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что найти альтернативный вариант при текущем дефиците на рынке офисов может быть непросто. Доля свободных площадей на офисном рынке Москвы к июню 2024 года снизилась до 5,1% — это минимальное значение за последние 16 лет, подсчитали в CORE.XP. По их данным, объем доступных офисов для аренды с начала года сократился на 35%, до 700 тыс. кв. м, из которых около 73% — помещения в мелкую нарезку до 1 тыс. кв. м. Как уточняют консультанты, на свободные офисы площадью более 10 тыс. кв. м приходится всего 1% от общего числа доступных лотов.

Дарья Андрианова