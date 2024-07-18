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Коммерсантъ FM
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил город Рафах на юге сектора Газа, сообщил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман. Отмечается, что детали его визита будут опубликованы позже.

Сегодня премьер также намерен встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и израильской переговорной группой, которая работает над заключением соглашения о прекращении огня с палестинским радикальным движением «Хамас», передает The Times of Israel. Ожидается, что на встрече господин Нетаньяху подтвердит новые требования Израиля касательно сделки о перемирии.

Ранее глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания заявил, что Биньямин Нетаньяху выдвинул новые условия для достижения перемирия в Газе, которые раньше не фигурировали в предложениях сторон. Подробности условий он не привел.

КПП «Рафах» в одноименном городе — единственный пункт пропуска между Египтом и сектором Газа. Через него в анклав поступала большая часть гуманитарной помощи. В начале мая Армия обороны Израиля установила контроль над КПП со стороны сектора Газа. В ответ египетские власти отказались координировать отправку гумпомощи с Израилем.

С 7 октября 2023 года идет война Израиля и палестинского движения «Хамас». В тот день движение напало на Израиль и захватило в заложники более 200 человек. Около 1 тыс. израильтян погибли. В ответ Израиль начал в секторе Газа военную операцию. По данным местных властей от конца июня, после обострения конфликта в секторе Газа погибли почти 38 тыс. человек.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «"Железные мечи" не заржавеют».

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