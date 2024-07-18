Беспорядки в Бангладеш
Протестующие требуют отмены квот на госдолжности для семей ветеранов войны за независимость
В Бангладеш продолжаются студенческие протесты против системы квотирования на государственные должности. Протестующие требуют отменить систему квот, которая резервирует до 30% государственных должностей за членами семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Они считают, что квоты помогают партии премьер-министра Шейхи Хасины удерживать власть. 18 июля полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По сообщениям СМИ, в ходе беспорядков погибли более 30 человек, более 500 получили ранения.
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