Беспорядки в Бангладеш

В Бангладеш продолжаются студенческие протесты против системы квотирования на государственные должности. Протестующие требуют отменить систему квот, которая резервирует до 30% государственных должностей за членами семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Они считают, что квоты помогают партии премьер-министра Шейхи Хасины удерживать власть. 18 июля полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По сообщениям СМИ, в ходе беспорядков погибли более 30 человек, более 500 получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протестные акции в Бангладеш начались в июне. Тогда несколько сотен студентов вузов в разных городах страны выступили против возвращения системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году Фото: Al-emrun Garjon / AP Система квот действовала в стране с 1972 года, пока правительство не приостановило ее после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в июне 2024 года Высокий суд Бангладеш восстановил квоты Фото: Reuters / Anik Rahman Демонстранты считают систему квот дискриминационной: в стране с населением почти 170 млн человек 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Протесты усилились 15 июля после того, как в кампусе университета Дакки демонстранты столкнулись с полицией и проправительственными студенческими активистами Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain 16 июля в столице Бангладеш были убиты шесть человек, после чего правительство потребовало закрыть университеты по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain 18 июля полиция, чтобы обеспечить общественный порядок в Дакке, применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих Фото: Abdul Goni / AP Правительство Бангладеш приказало отключить сети мобильного интернета, чтобы подавить демонстрации Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Днем 18 июля была приостановлена работа метрополитена Дакки Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Agence France-Presse сообщало о гибели более 30 человек. Более 500 человек ранены. Большинство участников беспорядков умерли в результате травм, полученных от резиновых пуль. Сообщается о пяти погибших от ранений из огнестрельного оружия Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain По информации Agence France-Presse, протестующие объявили общенациональную забастовку Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Участники демонстраций поджигают автомобили, полицейские посты и другие объекты Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain На фоне протестов Верховный суд приостановил решение о возвращении квот. Судьи рассматривают вопрос о законности постановления. Премьер-министр Шейх Хасина обратилась к нации и заверила, что «студенты, требующие реформировать систему квот, не будут разочарованы решением Верховного суда»? Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Следующая фотография 1 / 12 Протестные акции в Бангладеш начались в июне. Тогда несколько сотен студентов вузов в разных городах страны выступили против возвращения системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году Фото: Al-emrun Garjon / AP Система квот действовала в стране с 1972 года, пока правительство не приостановило ее после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в июне 2024 года Высокий суд Бангладеш восстановил квоты Фото: Reuters / Anik Rahman Демонстранты считают систему квот дискриминационной: в стране с населением почти 170 млн человек 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Протесты усилились 15 июля после того, как в кампусе университета Дакки демонстранты столкнулись с полицией и проправительственными студенческими активистами Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain 16 июля в столице Бангладеш были убиты шесть человек, после чего правительство потребовало закрыть университеты по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain 18 июля полиция, чтобы обеспечить общественный порядок в Дакке, применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих Фото: Abdul Goni / AP Правительство Бангладеш приказало отключить сети мобильного интернета, чтобы подавить демонстрации Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Днем 18 июля была приостановлена работа метрополитена Дакки Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Agence France-Presse сообщало о гибели более 30 человек. Более 500 человек ранены. Большинство участников беспорядков умерли в результате травм, полученных от резиновых пуль. Сообщается о пяти погибших от ранений из огнестрельного оружия Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain По информации Agence France-Presse, протестующие объявили общенациональную забастовку Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Участники демонстраций поджигают автомобили, полицейские посты и другие объекты Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain На фоне протестов Верховный суд приостановил решение о возвращении квот. Судьи рассматривают вопрос о законности постановления. Премьер-министр Шейх Хасина обратилась к нации и заверила, что «студенты, требующие реформировать систему квот, не будут разочарованы решением Верховного суда»? Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain