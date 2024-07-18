Генерала Вадима Шамарина оставили под арестом

235-й гарнизонный военный суд продлил еще на три месяца срок содержания под стражей бывшего начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на сумму 36 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Генерал-лейтенант Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России удовлетворить, продлить срок ареста Шамарина до 22 октября»,— огласил постановление судья Илья Романенков.

Процесс по ходатайству следствия прошел в закрытом режиме, журналистов позвали лишь на оглашение решения, в ходе которого обвиняемый выглядел мрачным. Он отказался ответить на вопрос «Ъ» о том, как ему сидится в СИЗО «Кремлевский централ». Адвокаты фигуранта заявили, что будут обжаловать решение суда, и сообщили, что просили перевести его под домашний арест.

Генерал был арестован 22 мая. Свою вину генерал Шамарин частично признает. По словам его защитника Игоря Дюкина, вскоре после ареста его подзащитного отстранили от занимаемой должности замначальника Генштаба. Он не уволен, а выведен за штат.

Мария Локотецкая