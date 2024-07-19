Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тима Цзю возвращают в чемпионскую гонку

Он проведет отборочный бой в первом среднем весе против Эриксона Любина

Первым соперником знаменитого австралийского боксера Тима Цзю, сына отечественной легенды Константина Цзю, после сенсационного поражения весной от Себастьяна Фундоры, лишившего его чемпионского титула в первом среднем весе (до 69,9 кг), станет известный американец Эриксон Любин. С ним Цзю будет драться за статус официального претендента Международной боксерской федерации (IBF), а значит, за возможность в ближайшее время вернуть себе титул. В настоящее время у IBF он принадлежит россиянину Бахраму Муртазалиеву.

Для того чтобы получить право драться за чемпионский пояс IBF с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, Тим Цзю (на фото) должен сначала одолеть американца Эриксона Любина

Для того чтобы получить право драться за чемпионский пояс IBF с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, Тим Цзю (на фото) должен сначала одолеть американца Эриксона Любина

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

Для того чтобы получить право драться за чемпионский пояс IBF с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, Тим Цзю (на фото) должен сначала одолеть американца Эриксона Любина

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

О том, что 22 сентября в Сиднее Тим Цзю проведет бой против Эриксона Любина, сообщил глава промоутерской компании No Limit Джордж Роуз. Он будет отборочным в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации. Иными словами, на кону в поединке стоит статус ее официального претендента, с которым затем встретится чемпион. Им в настоящий момент является российский боксер Бахрам Муртазалиев. Это звание он завоевал в апреле, победив немецкого боксера Джека Кулкая.

По словам Роуза, в качестве дедлайна для окончания переговоров по условиям боя между Цзю и Любином установлена дата 30 июля. Если к этому моменту сторонам не удастся договориться, будут назначены торги за право организовать матч.

Выступление Тима Цзю, сына легенды отечественного бокса Константина Цзю, обречено на повышенное внимание из-за популярности австралийского боксера и ряда обстоятельств. Еще недавно казалось, что Цзю, справлявшийся с одним соперником за другим, вскоре соберет все пояса в своей категории. Тем более что ее покинул владевший ими американец Джермелл Чарло, ранее избегавший под разными предлогами столкновения с Цзю. Чарло лишили титулов, а Цзю сразу же достался один из них — Всемирной боксерской организации (WBO).

В конце марта он собирался добавить к нему еще пояс — Всемирного боксерского совета (WBC), вакантный в тот момент.

Однако бой с котировавшимся ниже Цзю американцем Себастьяном Фундорой завершился сенсационно. Получив во втором раунде сильнейшее рассечение, австралиец большую часть поединка с неудобным из-за огромного по меркам категории роста противника провел с залитыми кровью глазами и уступил раздельным решением судей.

Вернуться на ринг он должен был в августе. Тиму Цзю уже назначили бой со считающимся новой суперзвездой профессионального бокса Верджилом Ортисом. Однако в мае стало известно, что представители Цзю настаивают на переносе поединка, ссылаясь на то, что повреждение, которое помешало ему одолеть Фундору, мешает и начать в срок подготовку к следующему матчу. В итоге вместо переноса Ортису подобрали другого оппонента. Им оказался украинец Сергей Богачук, являющийся так называемым временным чемпионом WBС. Иными словами, в бою между американским боксером и Ортисом, вероятно, выяснится, кто из них получит право попытаться отнять пояс у Себастьяна Фундоры. Цзю же подарила чемпионский шанс IBF.

На самом деле вариант с Эриксоном Любином представляется для него чуть более легким, чем вариант с Верджилом Ортисом. Любин — боец в расцвете сил.

В свои 28 лет (Цзю всего на год старше) он уже брал верх над многими неплохими соперниками, такими как Террелл Гауша или Джейсон Росарио. Однако в обоих своих поединках с соперниками именно топовыми Любин потерпел болезненные поражения. Джермелл Чарло в 2017 году расправился с ним уже в первом раунде. А в 2022-м Любин не выдержал рубки против Себастьяна Фундоры. Бой остановили после девятого раунда. Правда, в некоторых, ему предшествовавших, Любин смотрелся как минимум не хуже Фундоры и доставлял ему громадные проблемы.

В классификации сильнейших бойцов первого среднего веса BoxRec Верджил Ортис вообще занимает верхнюю строчку, на три выше, чем Тим Цзю. Эриксон Любин в ней лишь на восьмой позиции.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...