Тима Цзю возвращают в чемпионскую гонку

Первым соперником знаменитого австралийского боксера Тима Цзю, сына отечественной легенды Константина Цзю, после сенсационного поражения весной от Себастьяна Фундоры, лишившего его чемпионского титула в первом среднем весе (до 69,9 кг), станет известный американец Эриксон Любин. С ним Цзю будет драться за статус официального претендента Международной боксерской федерации (IBF), а значит, за возможность в ближайшее время вернуть себе титул. В настоящее время у IBF он принадлежит россиянину Бахраму Муртазалиеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для того чтобы получить право драться за чемпионский пояс IBF с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, Тим Цзю (на фото) должен сначала одолеть американца Эриксона Любина

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images Для того чтобы получить право драться за чемпионский пояс IBF с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, Тим Цзю (на фото) должен сначала одолеть американца Эриксона Любина

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

О том, что 22 сентября в Сиднее Тим Цзю проведет бой против Эриксона Любина, сообщил глава промоутерской компании No Limit Джордж Роуз. Он будет отборочным в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации. Иными словами, на кону в поединке стоит статус ее официального претендента, с которым затем встретится чемпион. Им в настоящий момент является российский боксер Бахрам Муртазалиев. Это звание он завоевал в апреле, победив немецкого боксера Джека Кулкая.

По словам Роуза, в качестве дедлайна для окончания переговоров по условиям боя между Цзю и Любином установлена дата 30 июля. Если к этому моменту сторонам не удастся договориться, будут назначены торги за право организовать матч.

Выступление Тима Цзю, сына легенды отечественного бокса Константина Цзю, обречено на повышенное внимание из-за популярности австралийского боксера и ряда обстоятельств. Еще недавно казалось, что Цзю, справлявшийся с одним соперником за другим, вскоре соберет все пояса в своей категории. Тем более что ее покинул владевший ими американец Джермелл Чарло, ранее избегавший под разными предлогами столкновения с Цзю. Чарло лишили титулов, а Цзю сразу же достался один из них — Всемирной боксерской организации (WBO).

В конце марта он собирался добавить к нему еще пояс — Всемирного боксерского совета (WBC), вакантный в тот момент.

Однако бой с котировавшимся ниже Цзю американцем Себастьяном Фундорой завершился сенсационно. Получив во втором раунде сильнейшее рассечение, австралиец большую часть поединка с неудобным из-за огромного по меркам категории роста противника провел с залитыми кровью глазами и уступил раздельным решением судей.

Вернуться на ринг он должен был в августе. Тиму Цзю уже назначили бой со считающимся новой суперзвездой профессионального бокса Верджилом Ортисом. Однако в мае стало известно, что представители Цзю настаивают на переносе поединка, ссылаясь на то, что повреждение, которое помешало ему одолеть Фундору, мешает и начать в срок подготовку к следующему матчу. В итоге вместо переноса Ортису подобрали другого оппонента. Им оказался украинец Сергей Богачук, являющийся так называемым временным чемпионом WBС. Иными словами, в бою между американским боксером и Ортисом, вероятно, выяснится, кто из них получит право попытаться отнять пояс у Себастьяна Фундоры. Цзю же подарила чемпионский шанс IBF.

На самом деле вариант с Эриксоном Любином представляется для него чуть более легким, чем вариант с Верджилом Ортисом. Любин — боец в расцвете сил.

В свои 28 лет (Цзю всего на год старше) он уже брал верх над многими неплохими соперниками, такими как Террелл Гауша или Джейсон Росарио. Однако в обоих своих поединках с соперниками именно топовыми Любин потерпел болезненные поражения. Джермелл Чарло в 2017 году расправился с ним уже в первом раунде. А в 2022-м Любин не выдержал рубки против Себастьяна Фундоры. Бой остановили после девятого раунда. Правда, в некоторых, ему предшествовавших, Любин смотрелся как минимум не хуже Фундоры и доставлял ему громадные проблемы.

В классификации сильнейших бойцов первого среднего веса BoxRec Верджил Ортис вообще занимает верхнюю строчку, на три выше, чем Тим Цзю. Эриксон Любин в ней лишь на восьмой позиции.

Алексей Доспехов