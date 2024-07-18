Бывшая Yandex N.V. планирует провести buyback по $10,5 за акцию

Акционеры нидерландской Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) на годовом собрании 15 августа утвердят новое название юрлица и проведение обратного выкупа акций (buyback). Как следует из материалов (.pdf) компании, может быть выкуплено до 50% акций в обращении (81,65 млн) по цене не более $10,5 за бумагу.

Объем buyback может составить до $857,3 млн. Через процедуру обратного выкупа компания хочет вернуть акционерам часть выручки от сделки по продаже российских активов.

В начале недели Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Компания сменила название на Nebius Group. Сумма сделки составила 475 млрд руб. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож назначен главой Nebius Group. Компания оценивает свои денежные средства в $2,5 млрд.

Подробнее о деятельности компании — в материале «Ъ» «Yandex N.V. проложили путь из России».

Леонид Уварчев