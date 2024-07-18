Минцифры: мошенники не могут приобрести чужую недвижимость через «Госуслуги»

Мошенники не могут завладеть чужой квартирой через «Госуслуги» , поскольку на портале нет функции, позволяющей купить или продать недвижимость, сообщило Минцифры. Ранее «Газета.ру» писала о случаях сделок с недвижимостью с помощью поддельной цифровой подписи.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на ''Госуслугах'',— фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении ''Госключ''. Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований»,— говорится в сообщении Минцифры.

Ведомство уточнило, что подделать электронную подпись в приложении «Госключ» невозможно. При этом Минцифры рекомендовало подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника.

В июне глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах ведомства изменить процедуру оформления кредитов в микрофинансовых организациях через учетную запись на «Госуслугах». По его словам, действующая система позволяет мошенникам выводить средства с чужих учетных записей на свои счета. С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий россиянам установить запрет на выдачу им кредитов банками и займов МФО.

О реакции кредитных организаций на закон читайте в публикации «Ъ» «Банки не готовы к самоограничению заемщиков».