Скелет стегозавра продан за рекордные $44,6 млн

Аукционный дом Sotheby's объявил о продаже окаменелости стегозавра, возраст которой составляет около 150 млн лет, за $44,6 млн в Нью-Йорке. Это рекордная сумма для ископаемого, проданного на аукционе.

«Самый лучший из когда-либо найденных образцов стегозавра, получивший название APEX, был продан сегодня на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $44,6»,— говорится в публикации Sotheby's в соцсети X.

Имя продавца не называется, но аукционный дом отмечает, что это «известный и уважаемый коммерческий палеонтолог», пишет Forbes. Он обнаружил стегозавра на своей частной земле. Высота окаменелости — больше 3 м, длина — 6 м.

Окаменелость была обнаружена в мае 2022 года. Sotheby's обратил внимание, что это первый случай, когда аукционный дом сотрудничает с палеонтологом с момента обнаружения окаменелости до продажи. Были задокументированы все этапы — от раскопок до реставрации и монтажа.

Леонид Уварчев