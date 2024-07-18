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Коммерсантъ FM
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Песков: планы превратить ЕС в оборонный союз говорят о настрое на конфронтацию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе. Перспективы превращения ЕС в оборонный союз, которые озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вынуждают Москву «соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы».

«Это подтверждает общий настрой европейских государств на конфронтацию и нагнетание напряженности»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков заявил, что Россия защищает свои интересы на Украине, «когда страны ЕС исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России». «Это реалии, в которых нам приходится жить»,— сказал он.

Госпожа фон дер Ляйен заявила о планах превратить ЕС в оборонный союз, выступая с политической программой в преддверии переизбрания на второй срок. Она планирует назначить еврокомиссара по обороне, увеличить расходы на эти цели и обозначить подходы к наращиванию военного потенциала.

О планах ЕС нарастить расходы на оборону — в материале «Ъ» «По расходам военного времени».

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