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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:59

Глава Еврокомисии объявила о планах превратить ЕС в оборонный союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в политической программе в преддверии переизбрания на второй срок заявила о планах превратить ЕС в оборонный союз. С этой целью она намерена назначить еврокомиссара по обороне, увеличить расходы на эти цели и обозначить подходы к наращиванию военного потенциала. В Кремле заявили, что подобные планы ЕС вынуждают Россию формировать соответствующую внешнюю политику.

Фото: Johanna Geron, Reuters

Фото: Johanna Geron, Reuters

«В последние несколько лет обнаружилась хроническая нехватка инвестиций и неэффективное расходование средств на наши оборонные возможности»,— говорится в программе (.pdf). Для сравнения Урсула фон дер Ляйен привела следующие цифры: с 2019 по 2021 год расходы ЕС на оборону увеличились на 20%, в то время как Россия нарастила показатель почти на 300%, Китай — на 600%.

Расходы ЕС на оборону не согласованы между собой и не соответствуют европейским стандартам, отметила глава ЕК. «Государства-члены всегда будут ответственны за собственные войска в вопросах учений и дислокации, но Европа многое может сделать для поддержки и координации усилий по укреплению оборонно-промышленной базы»,— сказала Урсула фон дер Ляйен. В первые сто дней после вступления на новый срок она пообещала разработать «Белую книгу будущего европейской обороны».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планы Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз подтверждают стремление Европы к милитаризации, нагнетанию напряженности и конфронтационным методам внешней политики. «Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

С начала военного конфликта России и Украины европейские армии закупили 78% новой техники за пределами ЕС. В 2023 году страны Евросоюза потратили на оборону в среднем 1,7% ВВП. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в апреле говорил о необходимости увеличить этот показатель до более чем 2% ВВП. FT со ссылкой на подсчеты Института экономических исследований писала, что нынешние темпы роста экономики некоторых стран, включая Италию, Испанию, Бельгию, не позволят достичь целевого показателя по тратам на оборону.

Подробнее — в материале «Ъ» «По расходам военного времени».

Лусине Баласян

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