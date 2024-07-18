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МОК опубликовал список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде

На сайте оргкомитета «Париж-2024» размещен окончательный список российских и белорусских спортсменов, которые в нейтральном статусе выступят на Олимпиаде. Среди них 15 россиян.

Кто из россиян выступит на Олимпиаде:

  • теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина;
  • каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко;
  • пловец Евгений Сомов;
  • велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица;
  • по прыжкам на батуте выступит Анжела Бладцева.

Олимпиада стартует в Париже 26 июля и завершится 11 августа. Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только в нейтральном статусе: без гимна и флага. При этом они не должны публично поддерживать проведение военной операции на Украине и иметь связь с силовыми структурами России и Белоруссии.

О подготовке к Олимпиаде — в материале «Ъ» «Министру Сена по колено».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Кто из россиян выступит на Олимпиаде

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&lt;b>Глеб Сырица&lt;/b> (24 года) — шоссейный и трековый &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/gleb-syritsa_1979050&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщик&lt;/a> из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров &lt;br>&lt;br>Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Олимпиаде Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга&lt;/br>

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Олимпиаде Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Tim De Waele / Getty Images

&lt;b>Тамара Дронова&lt;/b> (30 лет) — трековая и шоссейная &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/tamara-dronova_1973314&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м&lt;br>&lt;br>Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио приехала 39-й&lt;/br>

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио приехала 39-й

Фото: Sergei GAPON / AFP

&lt;b>Алена Иванченко&lt;/b> (20 лет) — российская шоссейная и трековая &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alena-ivanchenko_1979019&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)&lt;br>&lt;br>Получила одну из двух женских квот на участие&lt;/br>

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

&lt;b>Анжела Бладцева&lt;/b> (18 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/anzhela-bladtceva_1980201&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гимнастка&lt;/a> из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считает, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции &lt;br>&lt;br> Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»&lt;/br>

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считает, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

&lt;b>Екатерина Александрова&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ekaterina-alexandrova_1979721&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года) &lt;br>&lt;br>Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге&lt;/br>

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Мирра Андреева&lt;/b> (17 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/mirra-andreeva_1979734&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге&lt;br>&lt;br>Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции&lt;/br>

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Диана Шнайдер&lt;/b> (22 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/diana-shnaider_1979732&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a> из Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022)&lt;br>&lt;br>Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской&lt;/br>

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022)

Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Елена Веснина&lt;/b> (37 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/elena-vesnina_1979712&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года &lt;br>&lt;br>Не проходила из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА&lt;/br>

Елена Веснина (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

Не проходила из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

&lt;b>Даниил Медведев&lt;/b> (28 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/daniil-medvedev_1979738&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной &lt;br>&lt;br>Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде&lt;/br>

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Роман Сафиуллин&lt;/b> (26 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/roman-safiullin_1979718&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015) &lt;br>&lt;br>Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот&lt;/br>

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

&lt;b>Павел Котов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/pavel-kotov_1979715&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024 &lt;br>&lt;br>Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева&lt;/br>

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Евгений Сомов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/evgenii-somov_4968593&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>пловец&lt;/a>, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва &lt;br>&lt;br>Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании&lt;/br>

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: @somatinka

&lt;b>Алексей Коровашков&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alexey-korovashkov_1979109&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец-каноист&lt;/a> из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году&lt;br>&lt;br>В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова&lt;/br>

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

&lt;b>Захар Петров&lt;/b> (19 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/zakhar-petrov_1979110&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец&lt;/a> на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)&lt;br>&lt;br>Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК&lt;/br>

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

&lt;b>Олеся Ромасенко&lt;/b> (34 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/olesia-romasenko_1979114&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>каноистка&lt;/a> из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)&lt;br>&lt;br>Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски&lt;/br>

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Yara Nardi / Reuters

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Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Олимпиаде Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Tim De Waele / Getty Images

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио приехала 39-й

Фото: Sergei GAPON / AFP

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считает, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022)

Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Елена Веснина (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

Не проходила из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: @somatinka

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Yara Nardi / Reuters

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