МОК опубликовал список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде

На сайте оргкомитета «Париж-2024» размещен окончательный список российских и белорусских спортсменов, которые в нейтральном статусе выступят на Олимпиаде. Среди них 15 россиян.

Кто из россиян выступит на Олимпиаде:

теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина;

каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко;

пловец Евгений Сомов;

велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица;

по прыжкам на батуте выступит Анжела Бладцева.

Олимпиада стартует в Париже 26 июля и завершится 11 августа. Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только в нейтральном статусе: без гимна и флага. При этом они не должны публично поддерживать проведение военной операции на Украине и иметь связь с силовыми структурами России и Белоруссии.

О подготовке к Олимпиаде — в материале «Ъ» «Министру Сена по колено».

Леонид Уварчев