МОК опубликовал список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде
На сайте оргкомитета «Париж-2024» размещен окончательный список российских и белорусских спортсменов, которые в нейтральном статусе выступят на Олимпиаде. Среди них 15 россиян.
Кто из россиян выступит на Олимпиаде:
- теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина;
- каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко;
- пловец Евгений Сомов;
- велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица;
- по прыжкам на батуте выступит Анжела Бладцева.
Олимпиада стартует в Париже 26 июля и завершится 11 августа. Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только в нейтральном статусе: без гимна и флага. При этом они не должны публично поддерживать проведение военной операции на Украине и иметь связь с силовыми структурами России и Белоруссии.
О подготовке к Олимпиаде — в материале «Ъ» «Министру Сена по колено».
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Кто из россиян выступит на Олимпиаде
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