Спецпрокурор обжаловал прекращение дела против Трампа о секретных документах

Специальный прокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Жалобу господина Смита будет рассматривать Апелляционный суд 11-го округа США в Атланте.

«Соединенные Штаты Америки настоящим уведомляют, что подают апелляцию в Апелляционный суд США на постановление от 15 июля 2024 года»,— говорится в судебном уведомлении (.pdf).

15 июля Федеральный окружной суд Флориды постановил отклонить все обвинения по уголовному делу Дональда Трампа, поскольку назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение конституции США. Суд признал, что работа господина Смита финансировалась из средств казначейства без разрешения на то закона.

Обвинения в нарушении правил обращения с секретными документами Дональду Трампу были предъявлены в июне 2023 года. В материалах дела говорилось, что после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные документы и хранил их в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Документы были обнаружены во время обысков ФБР в августе 2022 года.

Подробнее об обвинениях — в материале «Ъ FM» «Дональд Трамп повышает иммунитет».

Милена Костерева