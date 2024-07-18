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Умер игравший в сериале «Возвращение Мухтара» актер Игорь Щербак

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак скончался в возрасте 68 лет, сообщила пресс-служба Киевского академического Молодого театра, с которым он сотрудничал более 40 лет. Российским зрителям господин Щербак стал известен благодаря ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара».

Фото: Киевский академический Молодой театр

Фото: Киевский академический Молодой театр

Игорь Щербак родился 10 апреля 1956 года в Киеве. В 1977 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства. В 1981 году начал работать в Киевском Молодом театре. Помимо театральной карьеры господин Щербак снимался в кино и сериалах, в том числе «Нюхач-2», «Скорая помощь», «Письмо надежды» и «Возвращение Мухтара-4». Также он занимался дубляжом и озвучкой. Имеет звание заслуженного артиста Украины.

Милена Костерева

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