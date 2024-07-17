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Коммерсантъ FM
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В Париже один погиб и шестеро пострадали при въезде машины в террасу кафе

Автомобиль въехал в террасу кафе на севере Парижа. Один человек погиб. Трое из шестерых пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщила полиция.

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Полиция на месте происшествия в Париже

Полиция на месте происшествия в Париже

Фото: Johnny Cotton / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Johnny Cotton / Reuters

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Полиция на месте происшествия в Париже

Фото: Johnny Cotton / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Johnny Cotton / Reuters

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. В машине находился пассажир, он сдал положительный тест на алкоголь и наркотики, сообщил источник Reuters. Пассажир не числится среди пострадавших.

В Париже 26 июля стартует Олимпиада. В связи с этим во Франции усилены меры безопасности.

Леонид Уварчев

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