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Махачкалинский порт кормил полицию

Арестован начальник транспортного подразделения МВД

В Москву этапировали и арестовали заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Ему инкриминируется получение взяток в особо крупном размере от структур, работающих в порту Махачкалы. В этом деле, по данным “Ъ”, вскоре могут появиться и другие фигуранты, в том числе из органов, надзирающих за полицией.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Казбек Мурзаев был задержан сотрудниками управления «М» ФСБ и отправлен в Москву. Следователь управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР, предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК, и обратился в Басманный райсуд Москвы, который на два месяца отправил офицера в СИЗО.

Подробности дела официально не разглашаются, но, по некоторым данным, господин Мурзаев мог получить около 15 млн руб. от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП) и ООО «Порт-Петровск», которым якобы оказывал различные услуги за взятки.

ММТП — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии. Он является важным стратегическим связующим звеном транспортной системы юга России с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем, другими странами региона. Компания занимается перевозкой и переработкой генеральных, минерально-строительных и наливных грузов, а также паромными и контейнерными перевозками.

«Порт-Петровск», соответственно, занимается морским рыболовством, переработкой и консервированием рыбы, ремонтом и техобслуживанием судов.

По данным дагестанских СМИ, обыски проводились не только в линейном управлении внутренних дел на транспорте, но и в Махачкалинской транспортной прокуратуре, а также в структурах порта.

Якобы среди задержанных, которых отправили в Москву, были и два ее сотрудника, которых также подозревают в коррупции. Однако пока об избрании им мер пресечения ничего не сообщается. Источники “Ъ” полагают, что проверки в их отношении продолжаются.

Да и сам факт проблем с законом у своего сотрудника подтвердили только в МВД. «Выявлен факт противоправной деятельности, совершенный начальником полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте»,— сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. По ее данным, фигурант был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а при подтверждении вины будет уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям».

Что сдерживает развитие международного транспортного коридора «Север—Юг»

В марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении АО «Север—Юг», в уставный капитал которого передано 100% акций ММТП. Согласно документу, стратегический инвестор получит 51% акций этой компании и сможет в течение пяти лет выкупить долю государства.

В начале июня премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил о том, что сенатор от республики Сулейман Керимов планирует принять участие в приватизации порта. После нее, добавил он, мощности объектов, которые нужны для отгрузки зерна, «будут доведены до 1 млн тонн, сегодня там отгружается от 200 тыс. до 300 тыс. тонн. Параллельно будут развиваться и другие направления».

Юлия Рыбина, Махачкала

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