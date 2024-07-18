«Русским вертолетным системам» прилетит задолженность

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск АО «Русские вертолетные системы» (РВС) по взысканию с АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) почти 242 млн рублей задолженности и неустойки по договорам о выполнении авиационных работ. Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал РВС в иске. У НССА есть возможность оспорить решение апелляционного суда, но приостановить начисление неустойки за каждый день просрочки по оплате задолженности будет довольно сложно, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа медицинской бригады национальной службы санитарной авиации (НССА)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Работа медицинской бригады национальной службы санитарной авиации (НССА)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Постановление апелляционного суда появилось в карточке дела 16 июля. АО «РВС» обратилось в суд в августе прошлого года. В 2022–2023 годах между компанией и НССА были заключены договоры, в соответствии с которыми истец обязался по заданию ответчика выполнить авиационные работы, а ответчик — принять работы и оплатить их. Оплата должна была производиться на основании счета и подписанного сторонами акта за отчетный месяц. В конце апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал РВС в иске, заключив, что «представленные истцом акты ответчиком не подписаны, доказательства направления ответчику актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов, счет-фактур, отчетов о полетах не представлены», говорится в решении суда от 26 апреля.

В мае этого года истец подал апелляционную жалобу. В указанную сумму входят 216,3 млн рублей долга и 24,9 млн рублей неустойки по состоянию на 12 апреля 2024 года. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск, а также постановил продолжить начисление неустойки с 13 апреля по дату фактической оплаты задолженности, исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату платежа.

По данным ЕГРЮЛ, АО «РВС» зарегистрировано в Москве с апреля 2006 года. В настоящее время сведения об учредителях компании отсутствуют. С 9 мая 2014 до 31 декабря 2021 года учредителями были Наталья Трофимова, Михаил Казачков, Александр Гудков, Александр Ковалев. По информации, опубликованной на сайте компании, она выполняет авиационные услуги, в том числе по санитарной авиации, пассажирским перевозкам, воздушным съемкам. Выручка компании в 2023 году составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 7,9 млн рублей. АО «НССА» создано в 2017 году по инициативе госкорпорации «Ростех» в качестве «гарантирующего поставщика» единой системы санитарной авиации РФ («воздушной скорой помощи»). Изначально «Ростех» владел 25% компании, остальные 75% контролировал предприниматель Иван Яценко. В 2019 году госкорпорация получила 50,1% в уставном капитале НССА. Выручка компании в 2021 году была равна 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 42,9 млн рублей.

По словам Артем Гаспаряна, старшего юриста юридической фирмы Vegas Lex, с момента вступления в силу постановления апелляционной инстанции ответчик обязан выплатить задолженность и неустойку. В случае его добровольного неисполнения со стороны НССА может быть возбуждено исполнительное производство и присужденные суммы будут взысканы принудительно.

Советник практики разрешения споров и банкротства компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дмитрий Лысенко сказал «Ъ-СПб», что в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления (коим будет считаться 16 июля, то есть день изготовления его полного текста) ответчик может обжаловать его в кассационном порядке.

Неустойка продолжит начисляться и на время обжалования постановления, объясняет господин Гаспарян, однако по мотивированному ходатайству ответчика вышестоящий суд вправе приостановить исполнение этого постановления, пока не рассмотрит кассационную жалобу ответчика. «Для этого последнему понадобится обосновать невозможность или затруднительность поворота исполнения либо предоставить денежное обеспечение в размере оспариваемой суммы»,— говорит юрист Vegas Lex.

Господин Лысенко добавляет, что обосновать невозможность или затруднительность поворота исполнения может быть довольно сложно, если у НССА устойчивое финансовое положение.

Александра Тен