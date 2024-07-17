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Коммерсантъ FM
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Евгений Кузнецов приблизился к России

Из «Каролины» он может отправиться в СКА

В карьере известного российского хоккеиста Евгения Кузнецова в ближайшее время может произойти очередной крутой поворот. Кузнецов, который в этом году прошел курс программы помощи игрокам НХЛ, потом расстался со своим клубом «Вашингтон Кэпиталс» и перешел в «Каролина Харрикейнс», был выставлен этим клубом на так называемый безусловный драфт отказов, фактически означающий разрыв действующего контракта со спортсменом и предоставление ему возможности искать новый вариант трудоустройства. Для центрфорварда им, кажется, может оказаться решивший укрепить в межсезонье опытными игроками и так сильный состав гранд-неудачник КХЛ СКА.

Клубы НХЛ пока не проявляют интереса к выставленному «Каролиной» на «безусловный» драфт отказов российскому форварду Евгению Кузнецову

Клубы НХЛ пока не проявляют интереса к выставленному «Каролиной» на «безусловный» драфт отказов российскому форварду Евгению Кузнецову

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Клубы НХЛ пока не проявляют интереса к выставленному «Каролиной» на «безусловный» драфт отказов российскому форварду Евгению Кузнецову

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнс» объявил о том, что выставил на так называемый безусловный драфт отказов 32-летнего известного российского центрфорварда Евгения Кузнецова. По сути, эта процедура в североамериканской лиге означает разрыв действующего контракта с игроком, часто — по обоюдному согласию. Срок договора Кузнецова истекает через год. По нему он должен был получить от «Каролины» в будущем сезоне $3,9 млн. Такая же сумма ему полагалась от бывшего клуба нападающего «Вашингтон Кэпиталс» в соответствии с условиями проведенной в марте сделки между двумя командами.

Эта новость, видимо, означает очередной крутой поворот в карьере Евгения Кузнецова, случавшийся на отрезке всего в несколько месяцев.

В предыдущем десятилетии Кузнецов считался почти полноценной суперзвездой НХЛ. Наряду с выдающимся соотечественником Александром Овечкиным он входил в число ключевых хоккеистов «Вашингтона» и внес колоссальный вклад в его единственный триумф в Кубке Стэнли, состоявшийся в 2018 году. Однако уже в десятилетии текущем Евгений Кузнецов вдруг резко сдал. А в начале февраля этого года выяснилось, что он стал клиентом Player Assistance Program — программы помощи хоккеистам НХЛ, которую лига создала совместно со своим профсоюзом — NHLPA. Она предусматривает, что любой игрок может обратиться к нанятым структурами специалистам для решения проблем самого разного характера, например касающихся здоровья или финансового положения, если они мешают развитию его карьеры. Клуб также имеет право обязать игрока пройти курс помощи.

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В случае с Кузнецовым причины обращения официально не обнародовались. Но все североамериканские медиаресурсы, рассказывая о нем, разумеется, вспоминали скандал, случившийся пять лет назад. Евгений Кузнецов в 2019 году принял участие в составе сборной России в чемпионате мира в Словакии. А вскоре после него выяснилось, что в допинг-пробе хоккеиста были обнаружены следы кокаина. Кроме того, в социальных сетях появилось видео с Кузнецовым, сидящим за столом, на котором рассыпан белый порошок. Международная федерация хоккея после инцидента дисквалифицировала Евгения Кузнецова на четыре года. А его карьеру спасло то обстоятельство, что НХЛ не подотчетна IIHF, а ее антидопинговый регламент гораздо мягче: ему пришлось пропустить всего три матча в североамериканской лиге.

После прохождения Евгением Кузнецовым курса «Вашингтон» не захотел оставлять его и перед концовкой регулярного чемпионата обменял в высоко котировавшуюся «Каролину». В play-off она выступила неудачно, проиграв уже во втором раунде «Нью-Йорк Рейнджерс», но сам Кузнецов в кубковых матчах выглядел неплохо. В десяти встречах он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Североамериканские источники не сообщают об интересе к Евгению Кузнецову со стороны других клубов НХЛ. Зато целый ряд источников российских утверждают, что интерес к нему есть в лиге отечественной.

А Championat.com настаивал, что Кузнецов предварительно договорился о четырехлетнем контракте со СКА, ранее уже имевшим распространявшиеся на КХЛ права на форварда.

По ее меркам петербургская команда является настоящим гигантом с огромными возможностями. Однако воплотить свой статус в спортивные достижения ей не удавалось давным-давно. В последний раз СКА завоевал Кубок Гагарина в 2017 году. С тех пор он никогда не добирался хотя бы до финала play-off, а в минувшем сезоне выбыл в нем, как и «Каролина», уже во втором раунде, потерпев сокрушительное, в пяти матчах, поражение в серии с «Автомобилистом». Этим летом менеджмент СКА устроил достаточно радикальную кадровую перестройку, сделав ставку на приглашение именно хоккеистов с гигантским опытом и в возрасте 30 лет и больше. В ее рамках состав клуба пополнили, например, Никита Зайцев, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Сергей Плотников.

Алексей Доспехов

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